L'idropulitrice potente e super accessoriata oggi è in sconto: risparmia il 9%

Un dispositivo compatto ed efficiente per la pulizia profonda degli spazi esterni: l’idropulitrice LEHMANN Jukon è attualmente disponibile a un prezzo scontato di 99,99 euro, rappresentando una soluzione versatile e accessibile per chi desidera ottimizzare le operazioni di pulizia domestica.

Dal design compatto e ricca di accessori

Con una potenza di 1600 W e una pressione massima di 200 bar, questa idropulitrice si distingue per la capacità di affrontare con efficacia anche lo sporco più ostinato su superfici come automobili, terrazze e mobili da giardino. Le dimensioni compatte e il peso contenuto, pari a soli 4,5 kg, ne fanno uno strumento pratico e maneggevole, ideale per l’utilizzo quotidiano o semi-professionale.

Uno degli aspetti più interessanti di questo modello è la sua portata di 480 litri all’ora, che garantisce prestazioni elevate. La libertà di movimento è assicurata da un tubo ad alta pressione e un cavo elettrico, entrambi di 5 metri, mentre le ruote integrate ne facilitano il trasporto anche su superfici irregolari. La funzione di aspirazione autonoma rappresenta un ulteriore vantaggio, eliminando la necessità di un collegamento diretto alla rete idrica.

Per ottimizzare il consumo energetico e la durabilità del dispositivo, è presente la tecnologia Auto-stop, che interrompe automaticamente il funzionamento del motore quando il grilletto della pistola non è premuto. Questo accorgimento non solo riduce il consumo di acqua ed energia, ma contribuisce anche a prolungare la vita utile dell’apparecchio.

La dotazione di accessori è particolarmente completa e include una pistola ad alta pressione, lance di vario tipo (con prolunga, ugello turbo e ugello regolabile), un applicatore per schiuma e diverse spazzole specializzate. Tra queste, la spazzola per patio con ugelli rotanti si distingue per la capacità di garantire una pulizia accurata delle pavimentazioni esterne senza generare schizzi fastidiosi.

L’idropulitrice LEHMANN Jukon offre un equilibrio perfetto tra prestazioni e praticità, rendendola una scelta affidabile per chi cerca uno strumento versatile per la cura degli spazi esterni. Acquistala subito su Amazon e risparmia il 9%.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.