L'idropulitrice compatta (ma potente) che non ti aspettavi: super sconto del 40%

È potente e poco ingombrante: questa idropulitrice portatile a batteria del marchio Bravolu si sta facendo largo nel settore delle idropulitrici per la sua praticità e caratteristiche tecniche davvero interessanti. Oggi puoi averla a soli 59,99 euro grazie al 40% di sconto, disponibile su Amazon.

Pressione e autonomia in formato ridotto

Uno degli aspetti che colpisce di questo modello è la presenza di un motore capace di erogare fino a 500 PSI, un valore che, abbinato a una portata d’acqua di 300 litri all’ora, consente di affrontare anche sporco ostinato su superfici come vialetti, automobili, biciclette o arredi da giardino. L’autonomia, affidata a una batteria da 21V e 2.0Ah, si attesta intorno ai 25 minuti di uso continuativo: una durata che, nella maggior parte delle situazioni domestiche, si rivela sufficiente per portare a termine la maggior parte delle operazioni di pulizia senza dover ricorrere a frequenti ricariche.

La vera flessibilità operativa di questa idropulitrice si esprime nella presenza di un ugello a sei modalità di spruzzo, che permette di scegliere tra getti di diversa ampiezza (0°, 15°, 25°, 40°) e due modalità supplementari, tra cui una funzione spray e un getto 0° inclinato. Questa varietà consente di calibrare l’intensità e la direzione del getto d’acqua in base alla superficie da trattare, evitando di danneggiare materiali più delicati o, al contrario, di non essere efficaci su incrostazioni più resistenti.

Un altro elemento che rende questa idropulitrice una soluzione particolarmente comoda è la possibilità di prelevare acqua da qualsiasi fonte, grazie a un tubo di aspirazione lungo 5 metri dotato di filtro. Le dimensioni contenute e il peso ridotto, pari a 1,4 kg, sono ulteriori punti di forza di questo modello.

La portabilità è un elemento centrale, che consente di riporre l’idropulitrice anche in spazi limitati o di trasportarla facilmente, ad esempio nel bagagliaio dell’auto, per utilizzarla all’occorrenza. Il contenitore per detergenti integrato completa la dotazione.

Per chi è alla ricerca di una soluzione pratica, versatile e adatta a diversi usi, la idropulitrice portatile Bravolu è senza dubbi una delle migliori opzioni. Acquistala subito con un super sconto del 40%.

