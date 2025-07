L'idropulitrice a batteria che pulisce tutto a fondo: è un affarone a poco più di 40€

La praticità di una pulizia senza vincoli è ormai fondamentale per chi cerca soluzioni efficienti e versatili per la gestione degli spazi aperti, come giardini e vialetti. Tutti conosciamo le idropulitrici, ma hai mai provato il comfort di un modello a batteria? Oggi puoi acquistare questa praticissima idropulitrice a batteria a un prezzo scontatissimo: soltanto 42,99 euro, il 20% in meno rispetto a quello di listino.

Autonomia e praticità d’uso

La totale autonomia da cavi elettrici è ciò che più colpisce di questa idropulitrice. La confezione comprende due batterie da 21V e 4.0Ah, che garantiscono fino a 50 minuti di autonomia continua, un valore che consente di affrontare sessioni di pulizia anche prolungate senza interruzioni. Il peso contenuto, pari a 2,6 kg, agevola lo spostamento dello strumento, rendendolo adatto anche per attività all’esterno come in campeggio, in giardino o durante viaggi.

Presente anche un ugello regolabile 6-in-1, che permette di scegliere tra sei modalità di spruzzo: 0°, 15°, 25° inclinato, 40°, getto a doccia e modalità goccia d’acqua. Questa soluzione si rivela particolarmente utile per chi deve trattare superfici differenti, dalle più delicate alle più resistenti, passando dalla pulizia di veicoli alla manutenzione di pareti, pavimenti, piscine, porte, vialetti e recinzioni.

Questa idropulitrice offre inoltre una doppia modalità di alimentazione idrica: è possibile aspirare acqua da un secchio o una piscina utilizzando il tubo con filtro incluso, oppure collegare direttamente una bottiglia all’ingresso dell’apparecchio. Questa caratteristica risulta particolarmente utile in situazioni dove l’accesso a una fonte d’acqua tradizionale non è immediato.

Sul fronte tecnologico, il display LCD integrato consente di selezionare tre livelli di potenza (bassa, media e alta), con una pressione variabile tra 33 e 49 piedi e una gittata che può raggiungere i 12 metri. La dotazione comprende due batterie agli ioni di litio, l’ugello regolabile, un tubo con filtro per l’aspirazione dell’acqua e il manuale di istruzioni.

Una soluzione equilibrata per le tue pulizie all’aperto: questa idropulitrice a batteria risponde con un’ottima dotazione di accessori e la praticità di un prodotto senza fili. Acquistala ora su Amazon con uno sconto del 20%.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.