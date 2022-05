Maggio: i titoli Kindle del momento

Uno dei tuoi buoni propositi per il nuovo anno è leggere di più? Comincia il 2022 all’insegna della lettura e arricchisci la tua libreria. Amazon, per l’occasione, ha selezionato una serie di titoli Kindle in offerta da leggere nelle tue giornate di ferie oppure per rilassarti nel weekend. Scopriamoli insieme ai migliori prodotti per la tua casa.

In un volo di storni, Giorgio Parisi

Viaggio nella mente geniale di un fisico che ha cercato le regole dei sistemi complessi, In un volo di storni di Giorgio Parisi indaga realtà sperimentali che sembrano sfuggire ad ogni legge. Dal vincitore del premio Nobel per la fisica 2021, questo libro entra nella sua mente catapultando il lettore nel mondo della fisica e della matematica.

Macerie Prime, Zerocalcare

Dall’autore della serie tv Netflix Strappare lungo i bordi, Zerocalcare si ritrova in Macerie Prime nel suo libro più corale. Raccontando la difficoltà di crescere, vuole anche scoprire il proprio ruolo nella società senza perdere quei legami che contano davvero. Con un mix di personaggi già conosciuti e nuovi, Zerocalcare narra una storia densa e piena di simboli.

I fuochi dell’ira, Wilbur Smith

Sequel de Il potere della spada, I fuochi dell’ira è un nuovo straordinario capitolo della saga dei Courtney del maestro dell’avventura Wilbur Smith. Nella lotta per il futuro del Sudafrica, i protagonisti sono fratelli, alleati e nemici che dovranno pagare un prezzo altissimo; ma non saranno gli unici.

Il giorno della civetta, Leonardo Sciascia

Pubblicata per la prima volta nel 1961, l’opera più nota di Leonardo Sciascia è sicuramente Il giorno della civetta. L’autore illustra il paesaggio di Cosa Nostra in tutte le sue sfumature, rappresentando per la prima volta in un romanzo il mondo della mafia. Un capolavoro immancabile in ogni libreria e da leggere almeno una volta nella vita.

L’uccello che girava le viti del mondo, Murakami

Dall’autore di Norwegian Wood Murakami, L’uccello che girava le viti del mondo confonde ricordi e realtà in un intrigante romanzo che illumina le zone d’ombra in cui ogni giorno nascondiamo segreti e fragilità. In uno spazio quotidiano che diventa un teatro di ricerca dei sogni, il protagonista si trova a risolvere i conflitti di una vita passata, che emergono dopo averli soffocati.

