Libera il tuo giardino da foglie e polvere con il soffiatore a batteria, sconto del 5%

Per chi cerca un soffiatore a batteria potente e versatile, il Bravolu 21V è la soluzione perfetta. Dotato di due batterie da 4,0Ah, una velocità dell’aria massima di 240 km/h e sei livelli di regolazione, questo prodotto è progettato per eliminare foglie, polvere e detriti in modo rapido ed efficace. Oggi su Amazon è in offerta a soli 123,49€, con il 5% di sconto, un’ottima opportunità per chi desidera un prodotto pratico, potente e senza fili.

Bravolu 21V: il soffiatore a batteria potente e regolabile, ora in offerta su Amazon

Il motore da 20.000 RPM garantisce una spinta potente, in grado di rimuovere rapidamente foglie, polvere e piccoli detriti da giardini, vialetti, terrazzi e aree esterne. Grazie alla velocità dell’aria regolabile fino a 240 km/h, puoi adattare la potenza del soffiatore in base alle esigenze, scegliendo tra sei livelli di intensità.

Il Bravolu 21V include due batterie da 4,0Ah, assicurando un’autonomia prolungata per lavorare senza interruzioni. Le celle energetiche si ricaricano rapidamente grazie al caricatore incluso, evitando lunghe attese tra un utilizzo e l’altro. Questo lo rende perfetto per chi deve coprire ampie superfici senza essere vincolato ai cavi.

Il design compatto e bilanciato riduce l’affaticamento durante l’uso, permettendo una presa salda e confortevole. Inoltre, il soffiatore è dotato di ugelli a 2 sezioni, che consentono di concentrare il flusso d’aria per una pulizia più efficace e mirata.

Il Bravolu 21V non è solo un soffiatore per foglie, ma si adatta a molteplici utilizzi:

Giardini e vialetti , per rimuovere le foglie e detriti in pochi istanti.

, per rimuovere le foglie e detriti in pochi istanti. Garage e cantine , così elimina polvere e sporco con facilità.

, così elimina polvere e sporco con facilità. Neve leggera e sporco ostinato, utile anche per piccoli accumuli di neve su superfici asciutte.

Compralo adesso su Amazon; il soffiatore a batteria Bravolu 21V è in offerta a 123,49€, con il 5% di sconto.