Lefant M2Pro: aspirazione potente e lavaggio preciso per la tua casa, sconto FOLLE del 60%

Acquista adesso il Lefant M2 Pro, un robot aspirapolvere e lavapavimenti progettato per rivoluzionare la pulizia domestica. Questo dispositivo combina tecnologie avanzate con un design compatto, offrendo un’esperienza personalizzabile e altamente efficiente. Disponibile a un prezzo competitivo di 279,99€, rappresenta una scelta ideale per chi cerca soluzioni intelligenti e pratiche.

Lefant M2 Pro, il miglior robot aspirapolvere del mercato

Tra le caratteristiche che distinguono il Lefant M2 Pro spicca la sua stazione di svuotamento automatico, capace di contenere fino a 2,5 litri di polvere. Questo sistema elimina la necessità di interventi frequenti, garantendo un utilizzo pratico e sostenibile grazie alla possibilità di scegliere tra l’opzione senza sacchetto o l’uso di sacchetti sigillati. Un’attenzione all’ecologia che non rinuncia alla comodità.

La potenza di aspirazione del Lefant M2 Pro raggiunge i 5500 Pa, assicurando una rimozione efficace di polvere, detriti e peli di animali su ogni superficie. La funzione di lavaggio è supportata da un serbatoio d’acqua intelligente da 300 ml, con controllo elettronico per regolare il flusso e garantire risultati ottimali senza sprechi. Il diametro compatto di 32 cm consente al robot di raggiungere anche gli spazi più difficili, come sotto i mobili o negli angoli stretti.

Il robot è dotato di un sistema di navigazione laser dToF, che gli consente di creare mappe dettagliate dell’ambiente anche in condizioni di scarsa luminosità. La combinazione di mappatura su tre livelli e tecnologia PSD per l’evitamento degli ostacoli permette al Lefant M2 Pro di ottimizzare i percorsi di pulizia, adattandosi a ogni tipo di ambiente domestico.

Un aspetto particolarmente interessante è la possibilità di personalizzare la pulizia secondo le proprie esigenze. Gli utenti possono definire modalità specifiche per ogni stanza, delimitare aree da escludere o programmare interventi mirati. Questa flessibilità lo rende ideale per case con esigenze diverse, come la presenza di animali domestici o pavimenti misti.

Con il Lefant M2 Pro, la pulizia domestica diventa un’attività automatizzata e senza pensieri. Acquistalo adesso a soli 279,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

