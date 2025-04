LEEIKOO 21V: il trapano avvitatore perfetto per i tuoi progetti, compralo adesso, risparmi tantissimo

Il trapano avvitatore a batteria di LEEIKOO da 21V è progettato per offrire potenza e precisione in ambito domestico e hobbistico. Dotato di coppia massima da 42 Nm, 2 velocità meccaniche, 18+1 impostazioni di coppia, batteria da 2.0 Ah e 20 accessori, è attualmente in vendita su Amazon a 35,98 euro, con IVA inclusa e sconto del 5% in offerta a tempo limitato.

Trapano avvitatore di LEEIKO: compatto, versatile e con 20 accessori inclusi

Il motore a 21V garantisce una buona forza di rotazione per forare e avvitare su legno, metallo e plastica. Le due velocità selezionabili permettono di passare da avvitatura controllata (bassa velocità) a foratura rapida (alta velocità) in base alle esigenze.

La ghiera di regolazione consente 18 livelli di coppia per l’avvitamento e una modalità dedicata per la foratura, offrendo maggiore controllo durante ogni tipo di intervento. Il sistema è intuitivo e adatto anche ai meno esperti.

La confezione comprende 20 accessori, tra punte, bit e portabit, per iniziare subito a lavorare senza dover acquistare componenti aggiuntivi. Il mandrino autoserrante consente un cambio rapido degli utensili senza l’uso di chiavi.

La luce LED integrata illumina la zona di lavoro, utile per operare in spazi ristretti o poco illuminati. La batteria da 2.0 Ah offre una buona autonomia per la maggior parte delle applicazioni domestiche e si ricarica rapidamente tramite il caricatore incluso.

L’impugnatura è ergonomica, con rivestimento antiscivolo per garantire comfort e stabilità anche durante l’uso prolungato. Il peso contenuto rende l’utensile maneggevole e adatto a lavori sopraelevati o in punti difficili da raggiungere.

Il trapano avvitatore che ti suggeriamo di comprare è un prodotto di LEEIKO ed è una soluzione completa e funzionale per il fai-da-te, adatta a lavori di foratura e avvitamento in casa e in giardino. Con 42 Nm di coppia, due velocità, 20 accessori e luce LED, offre versatilità e facilità d’uso. Pensa che il prezzo di 35,98 euro, con IVA inclusa e sconto del 5%, è attualmente valido su Amazon in offerta a tempo limitato.