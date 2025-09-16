Martedì 16 Settembre 2025

Scongiurare nuovi casi Biagi

Le pulizie domestiche saranno un gioco da ragazzi con questo aspirapolvere che lava anche i pavimenti (-30%)

Eureka Rapidwash NEW430: aspirapolvere e lavapavimenti senza fili con autopulizia, tecnologia smart e serbatoi maggiorati, ora in offerta su Amazon.

aspirapolvere e lavapavimenti

aspirapolvere e lavapavimenti

La gestione quotidiana della pulizia domestica trova oggi una soluzione particolarmente interessante nella Eureka Rapidwash NEW430, proposta attualmente su Amazon a un prezzo di 195,99 euro rispetto al listino originario di 279 euro. Si tratta di un’offerta che permette di accedere a un dispositivo versatile, capace di rispondere a esigenze di pulizia approfondita e manutenzione rapida, senza per questo richiedere investimenti eccessivi.

Funzionalità integrate per una pulizia completa

Uno degli elementi che caratterizza la Eureka Rapidwash NEW430 è la presenza di un sistema 3-in-1 che consente di aspirare, lavare e asciugare i pavimenti in un solo passaggio. Questo approccio permette di ridurre i tempi di intervento, mantenendo elevati standard di igiene e praticità. La tecnologia di autopropulsione agevola la movimentazione dell’apparecchio, rendendolo adatto anche a chi preferisce evitare sforzi eccessivi durante la pulizia degli ambienti domestici.

Il peso contenuto in 3,7 kg e la struttura compatta favoriscono una maneggevolezza superiore rispetto a molti altri modelli, mentre la testa di pulizia flessibile, associata allo sterzo snodato, consente di raggiungere agevolmente angoli e spazi solitamente difficili da trattare.

Tra le funzionalità che distinguono il prodotto spicca il ciclo di autopulizia automatica del rullo, attivabile tramite un semplice comando. Grazie a getti d’acqua multipli e a una fase di asciugatura ad aria, il sistema previene efficacemente la formazione di muffe e odori sgradevoli, riducendo la necessità di interventi manuali e limitando il contatto diretto con le parti più esposte allo sporco.

Per quanto riguarda l’autonomia, i serbatoi da 800 ml per l’acqua pulita e 450 ml per l’acqua di scarico permettono sessioni di pulizia prolungate senza interruzioni frequenti. È possibile aggiungere soluzioni igienizzanti nel serbatoio dell’acqua pulita per contribuire a neutralizzare gli odori, adattando la pulizia alle specifiche esigenze dell’ambiente domestico. La dotazione comprende il corpo principale, un supporto per accessori, un rullo di ricambio, una soluzione detergente, una base di appoggio e un filtro con due spugne di ricambio. L’attenzione ai dettagli nella costruzione, tipica del marchio Eureka, si riflette nella solidità dei materiali e nella cura delle finiture. Compralo a soli 195,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

