Le migliori offerte per la cura dei tuoi capelli

Pantene Pro-V Shampoo Lisci Effetto Seta

Questo prodotto è uno shampoo per capelli lisci di Pantene. Lo shampoo è pensato per i capelli opachi o crespi e ha un infuso di nutrienti Pro-V per poter nutrire i capelli e rinforzarli. Il prodotto conferisce una morbidezza effetto seta e migliora l’effetto crespo dei capelli, idratandoli, inoltre ha un’azione anti-umidità. Nello shampoo c’è lo 0% di siliconi, 0% di olio minerale e 0% di coloranti. Il flacone è 100% riciclabile ed è composto per il 25% da plastica riciclata, ad eccezione del tappo.

Pantene Pro-V Shampoo Rigenera e Protegge

Questo prodotto è uno shampoo rigenerante di Pantene. Lo shampoo è pensato per i capelli danneggiati, per donare lucentezza e morbidezza, proteggendoli. Ripara i segni del danneggiamento e previene la formazione di doppie punte. La bottiglia in alluminio ricaricabile contiene una ricarica di shampoo Pantene Pro-V: per attivarla occorre ruotare il dosatore. La ricarica utilizza il 60% in meno di plastica rispetto ad un flacone standard dello shampoo Pantene Pro-V. Il kit è realizzato in una scatola di cartone riciclata e riciclabile.

Pantene Pro-V Sos Shots Rigenera e Protegge

Questo prodotto è una maschera intensiva in ampolle di Pantene. L’ampolla monouso ha una funzione ultra rigenerante ed è una maschera intensiva, con infuso Pro-V, antiossidanti e lipidi. Le Sos Shots hanno l’obiettivo di rigenerare i capelli danneggiati, donando lucentezza e vitalità alla chioma. L’infuso Pro-V serve a restituire forza ai capelli e ad agire contro il loro danneggiamento. Gli antiossidanti proteggono i capelli dai radicali liberi e aiutano a prevenirne la rottura, mentre i lipidi servono a mantenere integra la struttura dei capelli. Il prodotto viene venduto anche in una confezione da 12 ampolle per poter effettuare un trattamento di 3 mesi.

Head & Shoulders Men Ultra Antiforfora Ultra Idratante

Questo prodotto è uno shampoo per uomo antiforfora di Head & Shoulders. Lo shampoo antiforfora ha l’obiettivo di combattere forfora, prurito, secchezza e agire contro i capelli grassi. Il prodotto protegge dalla forfora al 100%, fino a 72 ore. Lo shampoo Men Ultra Idratante è arricchito con minerali marini, per una pulizia profonda della cute e una maggiore pettinabilità del capello. Il prodotto è dermatologicamente testato, ha un pH equilibrato e antiossidanti, per una cura delicata e precisa, ed è adatto ad un uso quotidiano.

RestivOil Fisiologico Shampoo Nutriente per Capelli

Questo prodotto è uno shampoo nutriente per capelli di RestivOil ed è pensato per capelli da normali a grassi, in modo da rendere la chioma pulita e leggera, grazie alla funzione sebo-normalizzante. Lo shampoo olio per capelli è lenitivo e delicato ed è dermatologicamente testato: i componenti, arricchiti con estratto di Bardana e Ortica, sono efficaci sul cuoio capelluto e lo mantengono idratato. Il prodotto è adatto per pelli sensibili, infatti non altera il film idrolipidico cutaneo. RestivOil offre differenti tipologie di prodotti dermatologicamente testati, con proprietà delicate e senza schiumogeni aggressivi.

