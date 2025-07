Le cuffie che devi avere se ami ascoltare la musica quando sei in giro: sono di JBL e costano POCHISSIMO

Tra le proposte più interessanti attualmente disponibili nel segmento delle cuffie wireless, le JBL Tune 510 BT si distinguono per un equilibrio riuscito tra qualità sonora, autonomia e praticità d’uso. Grazie a uno sconto applicato da Amazon, è possibile acquistarle a un prezzo particolarmente competitivo di soli 28,99 euro, rendendo questo modello una scelta da considerare per chi cerca una soluzione affidabile senza eccessi di spesa.

Prestazioni audio: l’attenzione alle basse frequenze

Le JBL Tune 510 BT sono progettate per chi desidera una resa audio bilanciata ma con una particolare enfasi sulle frequenze basse, grazie alla tecnologia proprietaria JBL Pure Bass. La risposta in frequenza da 20Hz a 20.000Hz garantisce una copertura completa delle esigenze d’ascolto, risultando adatta sia per i generi musicali più energici che per quelli più rilassati.

Le JBL Tune 510 BT adottano il Bluetooth 5.0, offrendo una connessione stabile e veloce con una vasta gamma di dispositivi, tra cui smartphone, tablet, computer e console di gioco. Da segnalare la presenza della funzione multipoint, che consente di collegare le cuffie a due dispositivi contemporaneamente e passare dall’uno all’altro senza interruzioni: una caratteristica che semplifica la gestione delle chiamate e della riproduzione musicale tra diversi device.

Autonomia e ricarica rapida: praticità quotidiana

Uno degli aspetti più apprezzati di questo modello riguarda l’autonomia: con una sola carica, le JBL Tune 510 BT assicurano fino a 40 ore di riproduzione. Questa caratteristica si rivela particolarmente utile per chi utilizza le cuffie durante la giornata, in viaggio o al lavoro, senza la necessità di ricariche frequenti. La funzione di ricarica rapida via USB-C permette inoltre di ottenere 2 ore di ascolto con soli 5 minuti di collegamento, una soluzione pensata per chi è spesso in movimento e non vuole rinunciare alla musica nemmeno nelle pause più brevi.

Le cuffie sono dotate di un microfono integrato che permette di effettuare chiamate in vivavoce con una qualità soddisfacente e di interagire con gli assistenti vocali dei principali sistemi operativi. I comandi posizionati sui padiglioni consentono di gestire la riproduzione musicale e le chiamate in modo intuitivo, senza dover ricorrere continuamente al dispositivo collegato. Nella confezione sono inclusi un cavo di ricarica USB-C, la documentazione di garanzia e un manuale utente dettagliato, per un’esperienza d’uso completa fin dal primo momento. Oggi costano solo 28,99 euro su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

