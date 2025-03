Le 9 migliori Offerte di Primavera Amazon 2025 per la cura della tua moto

La bella stagione è alle porte al Nord Italia ed è in pratica già arrivata al Sud e, con essa, per migliaia e migliaia di italiani torna la voglia di moto.

Ma sono anche i giorni delle Offerte di Primavera Amazon e, quindi, quale occasione migliore per comprare online accessori moto scontati?

Sfruttando le offerte del colosso dell'ecommerce è possibile risparmiare un bel po' per comprare gli accessori che ci servono o, perché no, fare un regalo alla nostra due ruote. Cioè a noi stessi...

Accessori moto smart

Seppur in misura inferiore rispetto al mondo delle automobili, la tecnologia è salita prepotentemente anche sulle moto con numerosi accessori after market che rendono più comodi e sicuri i nostri viaggi.

Un esempio sono i navigatori satellitari da moto, che si agganciano a vite sul manubrio e sono studiati per resistere alle vibrazioni e per essere usati anche con i guanti.

Uno dei prodotti più apprezzati, anche in virtù del prezzo inferiore alla media, è il TomTom Moto Rider 500. Dotato delle mappe di 49 Paesi, inclusa tutta l'Europa, questo navigatore di TomTom si aggiorna tramite WiFi e ha anche gli avvisi su traffico e autovelox.

Gli amanti dei tornanti, poi, ameranno la possibilità di creare percorsi personalizzati tramite file GPX (nelle community online dei motociclisti se ne trovano migliaia).

Il prezzo, con gli sconti della Festa delle Offerte di Primavera Amazon, è di 249 euro.

Un'alternativa al navigatore satellitare è l'uso di Google Maps, che molti preferiscono per abitudine e per interfaccia grafica.

Per portare Google Maps in moto, però, non basta il cellulare (troppo rischioso): ci vuole Android Auto o Apple CarPlay, meglio se wireless.

Sunweyer produce un ottimo display per moto con Android Auto e Apple CarPlay, touchscreen, impermeabile e con parasole, compatibile anche con i comandi vocali di Siri e Google Assistant.

Viene venduto completo di staffa e tutto ciò che serve per il montaggio, al prezzo di 149,99 euro.

Un accessorio smart per la moto che in pochi usano, ma che invece dovrebbero usare tutti, è il sensore di pressione dei pneumatici.

Si tratta di un sistema composto da due piccoli sensori, da montare al posto delle valvole, dopo aver gonfiato le gomme alla pressione corretta e da un piccolo schermo da montare sul manubrio.

Dallo schermo è possibile controllare costantemente la pressione e anche la temperatura dell'aria all'interno delle gomme.

Il sistema emette allarmi in caso di perdita di pressione e di pressione troppo alta o troppo bassa per circolare in sicurezza.

Il prezzo è davvero irrisorio, rispetto ai vantaggi: 31,34 euro.

Un classico dell'after market moto è il porta cellulare da manubrio, ormai immancabile su ogni moto.

Ce ne sono a decine, di ogni prezzo, ma la cosa più importante è che il porta cellulare sia robusto, anti ruggine e anti vibrazioni. Se ne trovano già a meno di venti euro.

Altro device smart immancabile, se in moto si viaggia spesso in due, è l'interfono Bluetooth per il casco.

Per questi dispositivi si può spendere molto poco, come moltissimo. Il problema di quelli molto economici è che la batteria dura poco e che non sono ben schermati dalle interferenze.

Tra i migliori interfono Bluetooth per casco moto c'e il Cardo Freecom 2X Duo, che costa 308,67 euro.

Accessori moto tradizionali

Ci sono moltissimi accessori moto tradizionali, non smart, che gli appassionati delle due ruote possono scegliere per rendere più comodi e sicuri i loro viaggi in motocicletta.

Uno che non deve mancare mai è il kit di pronto soccorso portatile: specialmente in moto, è sempre possibile procurarsi piccole e grandi ferite ed escoriazioni e avere a disposizione l'occorrente per medicarsi è molto importante.

Un buon kit, tra l'altro, costa pochissimo.

Un altro accessorio che un appassionato di moto deve avere è il compressore d'aria portatile per moto e bici: se il sensore smart indica che uno pneumatico è troppo sgonfio basta tirare fuori il compressore e in un attimo tutto è risolto.

Anche in questo caso il costo da sostenere è più che abbordabile.

Infine, vi indichiamo anche altri due accessori moto che non sono strettamente indispensabili ma, se si provano, lo diventano quasi sempre: il marsupio da coscia e lo zaino porta casco.

Il marsupio cosciale è piccolo, ma molto più comodo dello zaino o del bauletto per inserire piccoli oggetti, come chiavi o smartphone, e ha un vantaggio in più: ce lo portiamo sempre dietro, anche se scendiamo dalla moto.

Con meno di venti euro ne compriamo uno di buona qualità.

Lo zaino per il casco è invece essenziale per evitare di lasciare il casco agganciato alla moto, cosa sempre un po' rischiosa. Ma è utilissimo anche per portarci dietro un secondo casco, da dare ad un passeggero che andremo a prendere durante il tragitto.

E quando non lo usiamo per il casco, è comunque un'ottima sacca da una quarantina di litri nella quale possiamo trasportare ciò che preferiamo. Per quello che costa, ne vale assolutamente la pena.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.