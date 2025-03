Le 6 Offerte di Primavera Amazon 2025 per cucinare come uno chef

La Festa delle Offerte di Primavera Amazon è l'occasione perfetta per gli amanti della cucina, che vogliono aggiornare il proprio set di strumenti per preparare e cuocere le loro ricette migliori.

Mai, come in cucina, è risultato vero il detto "i ferri fanno il mastro", solo che i "ferri" per cucinare bene costano parecchio.

Per questo motivo se ami la cucina dovresti approfittare delle Offerte di Primavera: alcuni dei prodotti che ti servono sono in sconto e puoi risparmiare davvero tanto, se devi comprare coltelli, padelle, mestoli, elettrodomestici e altri strumenti da cucina.

Coltelli, padelle e mestoli in offerta

Chi cucina con passione e competenza riconosce certamente il famoso manico verde dei coltelli Sanelli linea Premana, la più diffusa nelle cucine professionali italiane e anche tra i macellai.

Si tratta di coltelli di ottima fattura, prodotti in Italia con materiali eccellenti e disponibili in tutte le misure e tipologie più richieste. Con le Offerte di Primavera Amazon puoi portarti a casa l'ormai iconico ceppo Sanelli ad un prezzo scontatissimo: 126,26 euro.

Padelle, gioie e dolori per chi ama cucinare. Ma, soprattutto, guai a chi te le tocca perché basta un colpetto di coltello per rovinare una padella antiaderente da decine di euro.

Negli ultimi anni, però, è arrivata sul mercato una soluzione interessantissima: il rivestimento antiaderente in FineGres di Moneta, senza PFAS né altre sostanze tossiche, resistente ai sughi acidi, compatibile anche con i piani a induzione e, soprattutto, molto resistente e facilissimo da usare.

Prova questo set da due padelle (20 e 26 centimetri) in FineGres, scommettiamo che saranno solo le prime che comprerai (spoiler: Moneta fa anche una linea professionale in FineGres, che arriva a 36 centimetri).

Resistente non vuol dire indistruttibile, quindi anche un'ottima padella va trattata bene. Ormai lo sai: devi comprare un set di mestoli e spatole in silicone resistente all'alta temperatura, è l'unico modo che hai per essere certo di non graffiare pentole e padelle.

Un'altra cosa che sai è che, per quanto tu possa essere bravo, nel 2025 non puoi continuare a cucinare "a sentimento": ti serve anche un buon termometro digitale per alimenti, che costa appena 10 euro.

Elettrodomestici smart in offerta

Cucinare bene, oggi, vuol dire affidarsi anche ad elettrodomestici che un tempo non esistevano. Quello ormai onnipresente nelle cucine degli italiani è la friggitrice ad aria.

Che non è una friggitrice, OK, ma se la sai usare è comunque uno strumento di cottura molto potente e versatile.

Ti consigliamo la Mova AeroChef FD20 Pro: doppio vano da 9 litri in totale, doppia resistenza per cucinare due cose diverse contemporaneamente (ma in sincro, grazie alla funzione SyncFinish).

L'ultimo suo pregio è anche l'unico suo vero difetto: ha una potenza massima di 2.700 Watt, che sono tantissimi e, per questo, per usarla devi per forza collegarla ad una presa elettrica a 16A (niente accrocchi pericolosi, rischi grosso).

L'ultimo consiglio per gli acquisti, per sfruttare al meglio le Offerte di Primavera Amazon, è solo apparentemente in contraddizione con tutto il resto.

Stiamo parlando del robot da cucina Moulinex I-Companion Touch. Cioè di uno di quei robot che fanno tutto da soli, con una potenza di 1.550W, una capacità di 4,5 litri e la possibilità di cucinare a temperature tra 30 a 150 gradi, con 14 programmi automatici e 5 accessori dedicati.

Se vuoi puoi farlo cucinare al posto tuo e prenderti i complimenti, oppure sfruttarlo per fare il (tanto) lavoro noioso che c'è in cucina e concentrarti sulla parte creativa.

Di sicuro una cosa non ti deve sfuggire: lo sconto esagerato.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.