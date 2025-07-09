L'avvitatore Bosch che ogni casa dovrebbe avere: promo a tempo al 23% di sconto

L'avvitatore Bosch IXO 7 si presenta come un compagno indispensabile per chiunque desideri affrontare progetti domestici con efficienza e comodità. Disponibile a un prezzo competitivo di 39,99€ su Amazon rappresenta un'opportunità interessante, considerando lo sconto del 23% disponibile ancora per poco.

Ergonomico, potente e compatibile con tanti accessori

Questo avvitatore a batteria si distingue per una combinazione di potenza, autonomia e design compatto. Con un incremento del 20% nella coppia rispetto al modello precedente, è in grado di avvitare fino a 190 viti con una singola carica. La velocità a vuoto di 235 giri al minuto e la batteria agli ioni di litio da 2.0 Ah garantiscono prestazioni solide e un tempo di ricarica ridotto a sole tre ore tramite micro-USB.

Un altro elemento che colpisce è l’attenzione ai dettagli pratici. La confezione include un attacco angolare per raggiungere punti difficili, dieci punte standard e il cavo per la ricarica. Ma ciò che rende il l’avvitatore Bosch IXO 7 particolarmente versatile è la compatibilità con un ecosistema di accessori dedicati.

Dal punto di vista del design, questo avvitatore è un vero gioiello di ergonomia. Con un peso di soli 330 grammi e dimensioni compatte, offre una presa naturale che minimizza l'affaticamento durante sessioni di lavoro prolungate. Inoltre, l’anello luminoso a LED a 360° illumina l’intera area di lavoro, eliminando le ombre e permettendo di operare anche in ambienti poco illuminati.

Tra le specifiche tecniche più rilevanti troviamo una coppia massima di 5,5 Nm, un mandrino magnetico con attacco esagonale e la capacità di gestire viti con diametro fino a 5 mm. Queste caratteristiche lo rendono ideale per il montaggio di mobili, riparazioni domestiche e progetti creativi, offrendo una soluzione completa per il fai-da-te.

Per chi cerca un dispositivo che combini prestazioni affidabili, portabilità e un prezzo accessibile, l'avvitatore Bosch IXO 7 rappresenta una scelta che difficilmente deluderà. Approfitta dell’offerta per aggiungere un utensile versatile e di qualità al tuo kit domestico: acquistalo al 23% di sconto su Amazon.

