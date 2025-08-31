L'avvitatore a batteria perfetto per il tuo fai da te è firmato Bosch: offerta al 23% di sconto

L'avvitatore a batteria Bosch della serie IXO raggiunge la settima generazione, con sostanziali migliorie – mantenendo sempre quella combinazione tra praticità e attenzione ai dettagli che la contraddistingue. Oggi c’è un’offerta lampo su Amazon: acquistalo subito a soli 39,99 euro, grazie a uno sconto del 23%.

Caratteristiche tecniche principali

L’avvitatore si presenta con un motore ottimizzato che raggiunge una coppia massima di 5,5 Nm, permettendo di affrontare senza difficoltà le operazioni più comuni, dal montaggio di mobili alle piccole riparazioni domestiche. Il peso di 330 grammi lo rende particolarmente maneggevole, mentre il design ergonomico contribuisce a ridurre l’affaticamento durante l’uso prolungato.

Uno degli elementi distintivi è la batteria agli ioni di litio da 2,0 Ah, che garantisce un’autonomia superiore rispetto alle generazioni precedenti: con una singola ricarica è possibile avvitare fino a 190 viti. La ricarica avviene tramite un comune cavo micro-USB.

La cura progettuale emerge anche nella scelta di dotare la testa operativa di un anello LED a 360 gradi, soluzione che elimina le zone d’ombra e migliora la visibilità in ambienti poco illuminati o in spazi ristretti. La confezione include una testa angolare e un accessorio eccentrico, strumenti che ampliano la versatilità e consentono di lavorare anche nei punti più difficili da raggiungere.

La dotazione si completa con 10 inserti standard, che permettono di affrontare la maggior parte delle tipologie di viti senza dover ricorrere a ulteriori acquisti. Il sistema di accessori compatibili, ormai consolidato, consente inoltre di personalizzare ulteriormente l’esperienza d’uso, adattando l’avvitatore a esigenze che spaziano dall’hobbistica al fai-da-te creativo.

La tensione di 3,6 V e la velocità a vuoto di 235 giri al minuto confermano la vocazione dell’avvitatore a essere uno strumento adatto a chi cerca praticità e affidabilità. La settima generazione della serie IXO si distingue per una serie di miglioramenti concreti che puntano a semplificare le attività quotidiane, mantenendo un equilibrio tra prestazioni e facilità d’uso.

Questo avvitatore firmato Bosch si conferma una scelta solida per chi desidera uno strumento leggero, affidabile e dotato di accessori utili anche in situazioni meno convenzionali. Approfitta dell’offerta lampo e acquistalo subito con il 23% di sconto.

