Lavori fai-da-te al top con queso strumento: doppio sconto su Amazon, approfittane adesso

Per chi è alla ricerca di uno strumento affidabile e potente per affrontare lavori di foratura e demolizione, il tassellatore Einhell TE-RH 40 3F rappresenta una proposta da considerare con attenzione. In questo periodo è possibile trovarlo su Amazon a 180,59 euro, grazie a uno sconto di 24 euro rispetto al prezzo di listino. Non di meno, in occasione del compleanno di Amazon in Italia, ti ricordiamo che se raggiungi 75€ di prodotti venduti e spediti da Amazon, puoi risparmiare ben 15€ (con il codice IT15Y applicabile al checkout).

Tre funzioni integrate per la massima flessibilità

Il TE-RH 40 3F si distingue per la sua capacità di adattarsi a diverse esigenze operative. La presenza di un selettore rotante consente di scegliere tra tassellatura, scalpellatura con fissaggio e scalpellatura libera, offrendo così una gamma di applicazioni che spaziano dalla semplice foratura fino agli interventi di demolizione più impegnativi. Questo aspetto lo rende adatto sia a chi si occupa di lavori domestici sia a chi necessita di uno strumento affidabile in ambito professionale.

Sotto la scocca del tassellatore si trova un motore da 1.050 watt, in grado di erogare una forza percussiva di 10 Joule. Questi valori si traducono in una capacità di eseguire fino a 4.100 colpi al minuto, permettendo di lavorare senza difficoltà anche su materiali come il calcestruzzo, con una profondità di foratura che raggiunge i 40 mm di diametro. L'attacco SDS-Max semplifica la sostituzione di punte e scalpelli, velocizzando i cambi utensile e riducendo i tempi morti. Nonostante il peso di 7,45 kg, il tassellatore Einhell è stato progettato per garantire un buon livello di comfort durante l’utilizzo. L'impugnatura supplementare, dotata di una superficie ergonomica, permette una presa salda anche nelle fasi di lavoro più prolungate.

Il tassellatore Einhell TE-RH 40 3F si propone come una scelta equilibrata per chi desidera un attrezzo solido, capace di affrontare lavori di diversa natura senza richiedere un investimento eccessivo. Oggi lo paghi solo 180,59€ ma sappi che puoi risparmiare ulteriori 15€ con il codice IT15Y applicabile al checkout (è un regalo in occasione dei 15 anni di Amazon in Italia)

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.