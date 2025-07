Lavori fai-da-te al top con il trapano avvitatore compatto e potente: in promo lampo per poche ore

Nel panorama degli utensili a batteria, la proposta WORX WX100.9 si distingue per una combinazione equilibrata di praticità, compattezza e potenza. La recente riduzione di prezzo, che porta il costo a 46,72 euro rispetto al listino originario, offre un’opportunità interessante per chi desidera rinnovare la propria dotazione di attrezzi senza eccedere nella spesa, mantenendo comunque un’attenzione particolare alla qualità costruttiva e all’ergonomia.

Caratteristiche tecniche e punti di forza

Il WORX WX100.9 è un trapano avvitatore a batteria da 20 Volt, capace di erogare una coppia massima di 30 Nm, un dato che permette di affrontare senza difficoltà sia le lavorazioni più comuni sia gli interventi che richiedono maggiore precisione. Il motore supporta una trasmissione a due velocità, elemento che consente di adattare la rotazione in base al materiale trattato e al tipo di vite o foro da realizzare. Le 20+1 impostazioni di coppia rappresentano un dettaglio importante per chi lavora spesso su superfici differenti e ha bisogno di modulare la forza senza rischiare di danneggiare il supporto.

Un altro aspetto degno di nota riguarda la compatibilità con il sistema PowerShare di WORX: la batteria da 20V, acquistabile separatamente, può essere utilizzata su una vasta gamma di prodotti del marchio. Questa filosofia, orientata alla modularità e al risparmio, permette di ottimizzare la spesa nel tempo, specialmente per chi già possiede altri utensili WORX o intende arricchire la propria attrezzatura in futuro.

L’ingombro ridotto, con misure pari a 22 x 7 x 12 cm e un peso contenuto di 900 grammi, rende il WX100.9 particolarmente adatto a lavori in spazi angusti o per operazioni che richiedono una certa agilità di movimento. L’impugnatura è rivestita in gomma soft grip, una soluzione pensata per migliorare il comfort durante l’uso prolungato e per garantire una presa salda anche in condizioni meno favorevoli. Non manca la luce LED integrata, utile per illuminare l’area di lavoro e operare con precisione anche in ambienti poco illuminati.

La confezione prevede una borsa per il trasporto, una punta doppia per viti e un mandrino autoserrante da 10 mm, compatibile con le punte standard in commercio. È importante sottolineare che batteria e caricabatterie non sono inclusi nella dotazione di base: si tratta di un dettaglio da tenere presente, soprattutto per chi si avvicina per la prima volta alla gamma WORX e non dispone già di questi accessori.

Questa è un’opzione da valutare per chi desidera integrare la propria cassetta degli attrezzi con un prodotto pensato per durare nel tempo e per adattarsi a diversi contesti di utilizzo. Costa solo 46,72 euro su Amazon, IVA inclusa.

