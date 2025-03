Lavavetri Aspiragocce in offerta Amazon per una pulizia PERFETTA di vetri, piastrelle e non solo

Il lavavetri aspiragocce Karcher WV 2 Black Edition è la soluzione ideale per la pulizia di superfici delicate come finestre, piastrelle, cabine doccia, piani a induzione e molto altro ancora. Oggi è in offerta su Amazon al prezzo eccezionale di soli 62,90 euro invece di 75, con spedizione Prime che garantisce la consegna in un giorno. La confezione include tutto quello che serve per iniziare.

Lavavetri aspiragocce Karcher WV 2 Black Edition: vetri perfetti senza sforzo

Con l'uso di questo lavavetri aspiragocce potrai finalmente dire addio agli aloni e alle gocce che si formano e rovinano il risultato dopo aver pulito i vetri. Perfetto per finestre, specchi, box doccia e qualsiasi superficie liscia e delicata, questo strumento è veloce ed efficace e grazie alla tecnologia aspiragocce elimina l'acqua in eccesso lasciando tutto perfettamente asciutto e senza striature.

La bocchetta da 28 cm è sufficientemente ampia da coprire una grande superficie in poche passate, mentre il serbatoio da 100 ml raccoglie tutta l’acqua sporca senza dover interrompere il lavoro. L'autonomia di 35 minuti per carica ti permetterà di pulire fino a a 75 m², l’equivalente quindi di circa 25 finestre, senza dover ricaricare. Potrai usarlo non solo sui vetri, ma anche su piastrelle, sportelli, piani a induzione e persino per eliminare la condensa in bagno.

Parliamo di uno strumento davvero leggero con un peso di soli 600 grammi, pratico da usare e che non affatica il polso. La confezione include, non solo il lavavetri in sé, ma anche il caricabatterie, un flacone spray con panno in microfibra e detergente concentrato per finestre da 20 ml. Insomma, davvero tutto quello che serve per iniziare a pulire subito.

Con il lavavetri aspiragocce Karcher WV 2 Black Edition potrai avere finalmente una pulizia rapida, senza fatica e con risultati impeccabili di vetri e altre superfici lisce delicate. Acquistalo adesso in offerta a soli 62,90 euro invece di 75.