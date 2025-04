Lavatrice smart Candy da 9 kg: prestazioni elevate a un prezzo competitivo

Cerchi una lavatrice che coniughi prestazioni elevate e consumi ridotti? La soluzione che cerchi è la Candy smart da 9 kg. Disponibile in offerta al prezzo competitivo di 299,99 euro su Amazon, grazie a uno sconto del 40% disponibile con un'offerta a tempo, questa lavatrice si distingue per le sue caratteristiche tecniche e funzionalità smart, rendendola una scelta ideale per la casa moderna.

La colleghi allo smartphone e monitori tutto

Con le dimensioni ridotte (60 x 52 x 85 cm) e un peso di 63,4 kg, il modello si adatta facilmente a diversi ambienti domestici, mentre la capacità di carico offerta è di 9 kg. Il cuore tecnologico è il motore inverter, capace di raggiungere 1400 giri al minuto durante la centrifuga, che garantisce risultati eccellenti anche per i capi più voluminosi. La lavatrice è certificata in Classe A per l’efficienza energetica, assicurando un utilizzo sostenibile senza compromessi sulle performance.

Tra le funzionalità principali, spicca la tecnologia Active Motion, progettata per ottimizzare l’azione del detersivo e migliorare così l’efficacia del lavaggio. Con un totale di 16 programmi, inclusi cicli rapidi e specifici per diverse tipologie di tessuti, l’elettrodomestico offre una versatilità che risponde a ogni esigenza. Non manca la partenza ritardata, una funzione utile per programmare i lavaggi in base ai propri impegni quotidiani.

Un altro elemento interessante è la funzionalità Smart Touch, che utilizza la tecnologia NFC per connettere la lavatrice allo smartphone. Questa opzione permette di monitorare i consumi, verificare lo stato dell’elettrodomestico e accedere a cicli aggiuntivi, rendendo l’esperienza d’uso ancora più intuitiva e personalizzata.

Realizzata interamente in Italia, la lavatrice smart Candy rappresenta un esempio di eccellenza nel design e nell’ingegneria domestica. Non a caso, è tra i bestseller di Amazon nel settore Grandi Elettrodomestici. Venduta e spedita da Amazon, inoltre, hai la possibilità di effettuare il reso entro 30 giorni dall'acquisto e ricevere un rimborso completo.

Al prezzo scontato di soli 299,99 euro, la lavatrice smart Candy da 9 kg è un’opzione davvero competitiva per chi desidera modernizzare la propria lavanderia senza rinunciare a prestazioni di alto livello e tecnologie avanzate. Scopri di più e acquistala ora per portarti a casa un elettrodomestico che combina efficienza e innovazione.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.