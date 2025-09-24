Lavatrice Candy da incasso a prezzo shock: risparmi più di 30€ su Amazon

Cerchi un nuovo elettrodomestico da incasso? La lavatrice smart Candy si distingue per una proposta che punta su praticità e attenzione al risparmio energetico, ora disponibile a 277 euro in promozione con uno sconto dell’11%.

Capacità e dimensioni per l’incasso

Uno degli aspetti che rendono la lavatrice Candy particolarmente adatta a tutti gli spazi è la sua struttura compatta: 60 cm di larghezza, 54 cm di profondità e 82 cm di altezza. Dimensioni che permettono di installarla senza difficoltà nella maggior parte dei vani dedicati agli elettrodomestici da incasso, senza dover rinunciare a una capacità di carico di 7 kg.

Il cuore della lavatrice è rappresentato dal motore inverter, una tecnologia ormai consolidata che offre diversi vantaggi: consumi energetici ridotti, funzionamento più silenzioso e una maggiore affidabilità nel tempo rispetto ai motori tradizionali. Pur essendo classificata in classe energetica D, la lavatrice si propone come un buon compromesso tra prestazioni e costi di gestione, ideale per chi desidera contenere la spesa elettrica senza rinunciare a risultati soddisfacenti.

Uno dei punti di forza di questo modello è la varietà di programmi disponibili: ben 16 cicli diversi, di cui 5 rapidi, pensati per rispondere a ritmi di vita dinamici. Tra le opzioni più interessanti spicca il programma sanitizzante, progettato per disinfettare profondamente i tessuti. I cicli rapidi permettono invece di ottenere bucato pulito in tempi contenuti.

Non mancano alcune funzioni che contribuiscono a rendere l’utilizzo quotidiano più agevole. La partenza ritardata programmabile fino a 24 ore permette di pianificare il lavaggio in base alle proprie abitudini, ottimizzando i consumi nelle fasce orarie più convenienti. Il design prevede una porta ampia ad apertura facilitata e un pannello di controllo intuitivo, per semplificare le operazioni anche a chi non ha particolare dimestichezza con gli elettrodomestici di ultima generazione.

Infine, la segnaliamo la velocità di centrifuga a 1200 giri, che contribuisce a ridurre i tempi di asciugatura dei capi. Tutte queste caratteristiche rendono la lavatrice Candy in promozione un vero e proprio affare, perfetto per ogni casa: acquistala ora con uno sconto dell’11%.

