Lavabile, impermeabile e super caldo: il gilet USB è un must per l’inverno e per le avventure in montagna, PROMO A TEMPO

Un gilet riscaldante può essere molto utile e comodo nelle giornate più fredde e per chi si trova a viaggiare spesso o ad uscire spesso fuori di casa. Allo stesso tempo, per chi ama le avventure in montagna, i trekking o altre attività, questo gilet riscaldante Rtizan viene messo in offerta con uno sconto attivo del 10% per un prezzo totale e finale di 54€. Approfittane ora su Amazon!

Gilet riscaldato: ecco le caratteristiche di questo particolare prodotto

Questo Gilet riscaldante Rrtizan è dotato di 15 cuscinetti riscaldanti con un design in fibra di carbonio in TPU di alta qualità importati, che si riscaldano rapidamente. Le aree di riscaldamento sono l'addome sinistro, l'addome destro, le spalle, il collo posteriore e la parte bassa della schiena, che aiutano a promuovere la circolazione sanguigna e ad alleviare l'indolenzimento muscolare in inverno e a mantenersi al caldo.

Questa giacca riscaldata è realizzata in tessuto impermeabile e antivento sullo strato esterno, imbottitura in materiale di cotone al centro, più fogli di riscaldamento a 15 zone per far durare la temperatura più a lungo. Il materiale è confortevole e delicato sulla pelle, non si stropiccia facilmente ed è facile da lavare in lavatrice. Il gilet è dotato di una batteria da 10000mah certificata.

Con l'impostazione della temperatura più bassa, l'area posteriore offre 10 ore di riscaldamento, l'area anteriore 16 ore e l'attivazione di entrambe le aree anteriore e posteriore fornisce 7 ore di calore continuo.

Perfetto per l'uso esterno come moto, montagna, campeggio, escursioni, sci, pesca, caccia e tutti i giorni. Prima del lavaggio, rimuovere l'alimentatore, inserire il cavo USB nella tasca e chiudere la zip. Senza spese di spedizione questa promo sul gilet riscaldante è molto allettante.

Oggi, su Amazon, il gilet riscaldante Rrtizan viene messo in offerta con uno sconto attivo del 10% per un prezzo totale e finale di 54€. Aggiungilo al carrello e risparmia!