Lava e aspira nello stesso istante: il Polti Rollysteam WD20 è in offerta con 50€ di sconto extra

Il Polti Rollysteam WD20 combina aspirazione, lavaggio, igienizzazione e autopulizia in un unico dispositivo. È adatto a chi vuole ridurre i tempi di pulizia domestica e mantenere superfici igienizzate senza prodotti chimici, utile anche in case con animali. Il modello è proposto su Amazon Italia a 449€, prezzo di listino ufficiale. Ricordiamo che c’è un coupon di 50€ da applicare al checkout.

Caratteristiche principali: tecnologia e praticità in primo piano

Il Polti Rollysteam WD20 si distingue per la sua SteamActive technology, che permette di eliminare fino al 99,999% di microrganismi nocivi senza l’impiego di detergenti chimici. Questo approccio, che si inserisce nel solco della crescente attenzione alla sostenibilità, consente di ridurre l’impatto ambientale senza compromettere l’efficacia della pulizia. L’elettrodomestico si caratterizza inoltre per una spazzola motorizzata Polti PowerBrush, progettata per rimuovere sporco e residui da ogni tipo di superficie, inclusi i tappeti, con una maneggevolezza garantita da un design compatto (24 x 27 x 116 cm) e un peso contenuto (4,44 kg).

Tra le funzionalità pensate per rispondere alle esigenze specifiche di chi convive con animali domestici, spicca la modalità Perfect for Pets. Questa modalità è studiata per catturare efficacemente peli e residui lasciati da cani e gatti, contribuendo a mantenere l’ambiente domestico igienizzato e privo di allergeni. Un ulteriore punto di forza è rappresentato dal sistema di autopulizia con base riscaldante, che previene la formazione di muffe e cattivi odori, mentre la funzione anticalcare Calc Cleaning permette di preservare nel tempo l’efficienza dell’apparecchio, limitando la necessità di interventi di manutenzione straordinaria.

Il Rollysteam WD20 si inserisce in questo percorso, offrendo una risposta concreta a chi desidera un prodotto affidabile, versatile e in grado di coniugare efficacia e attenzione all’ambiente. Scegliere Polti significa affidarsi a una tradizione italiana che fa della ricerca e dello sviluppo tecnologico i propri punti di forza, garantendo risultati tangibili nella gestione della pulizia domestica quotidiana. Compralo oggi a soli 399€ con il coupon di 50€ applicabile al checkout.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.