L’aspiratore che non teme né polvere, né liquidi: oggi è in offerta (-13%)

Quando si tratta di effettuare le pulizie domestiche con maggiore praticità, trovare una soluzione che unisca versatilità e comodità d’uso è sempre difficile. Questo aspirapolvere Einhell è ciò di cui hai bisogno: non ha cavi, aspira solidi e liquidi e ha un filtro HEPA integrato, per un ambiente più salubre. Oggi puoi acquistarlo a 74,33 euro, con uno sconto del 13%. Attenzione: il prezzo non include la batteria, che sarà da acquistare separatamente.

Design compatto e ricca dotazione di accessori

Questo modello si inserisce nella gamma Power X-Change di Einhell, offrendo una soluzione senza fili che punta tutto sulla praticità. Il serbatoio da 10 litri consente di affrontare le pulizie quotidiane senza la necessità di frequenti svuotamenti, mentre le dimensioni contenute e la maniglia ergonomica facilitano il trasporto da una stanza all’altra.

La batteria e il caricabatterie non sono inclusi nel prezzo, ma l’aspiratore Einhell è compatibile con tutte le batterie della piattaforma Power X-Change, già adottata su numerosi altri dispositivi della stessa marca.

La dotazione di accessori dell’aspiratore comprende un tubo flessibile estensibile fino a 2 metri, utile per raggiungere anche i punti più distanti o scomodi, oltre a una serie di ugelli pensati per adattarsi a diverse superfici e situazioni: dalle piastrelle ai tappeti, fino alle fughe e agli angoli meno accessibili. Il pacchetto include inoltre un filtro in espanso specifico per l’aspirazione dei liquidi e un sacchetto raccoglipolvere. Tutti gli accessori trovano posto direttamente nel dispositivo.

Tra le caratteristiche che arricchiscono l’esperienza d’uso spicca la presenza di un attacco di soffiaggio integrato, ideale per liberare rapidamente aree dove la polvere tende ad accumularsi o per intervenire in spazi particolarmente stretti. Infine, il motore è stato sviluppato per garantire prestazioni elevate su diversi tipi di superficie, mantenendo però un livello di rumorosità contenuto.

Per le pulizie di tutti i giorni, c’è l’aspirapolvere Einhell, che offre una serie di vantaggi che vanno ben oltre il semplice risparmio economico. Acquistalo ora con uno sconto del 13% su Amazon.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.