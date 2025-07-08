L’aspirapolvere silenzioso di Rowenta che pulisce tutto e non disturba nessuno (offerta Prime Day)

Il Rowenta RO6189EA Green Force Effitech rappresenta una soluzione che combina efficienza, silenziosità e sostenibilità ambientale, unendo tecnologia avanzata e rispetto per l'ambiente in un unico dispositivo.

Efficienza e sostenibilità: un binomio vincente

Con un prezzo competitivo di 179,99€, questo aspirapolvere a traino si distingue per il suo design ecologico, realizzato con oltre il 70% di materiali riciclati e accompagnato da un imballaggio completamente ecosostenibile. Il motore Effitech consuma appena 400 watt, garantendo al contempo prestazioni di pulizia elevate. Un ulteriore punto di forza è il livello sonoro di soli 64 dB(A), che lo rende particolarmente discreto, ideale per chi desidera un ambiente tranquillo anche durante le pulizie.

La qualità dell'aria in casa è assicurata dal filtro HEPA, capace di trattenere il 99,98% delle particelle fino a 0,3 μm. Questo lo rende un'opzione eccellente per chi soffre di allergie o desidera un ambiente più salubre. Non di meno, il sacco da 4,5 litri con sistema Hygiene+ permette una sostituzione pratica e igienica, senza contatto diretto con lo sporco.

Il Rowenta RO6189EA è progettato per affrontare ogni tipo di superficie e angolo della casa. La dotazione include:

Una spazzola specifica per parquet, ideale per pavimenti delicati.

Una lancia per fessure, perfetta per raggiungere gli angoli più difficili.

Una spazzola dedicata per tessuti e imbottiti, pensata per divani e tende.

Una mini turbo spazzola, ideale per rimuovere lo sporco più ostinato.

Nonostante le sue prestazioni elevate, questo aspirapolvere rimane estremamente maneggevole. Con un peso di soli 4,7 kg e dimensioni compatte (44,36 x 28,5 x 25,53 cm), è facile da spostare e riporre. La portata operativa di 12 metri consente di coprire ampie superfici senza dover cambiare frequentemente presa elettrica.

Disponibile su Amazon a soli 179,99€, il Rowenta RO6189EA Green Force Effitech si posiziona come una scelta intelligente per chi cerca un prodotto che unisca tecnologia avanzata, efficienza e un impegno concreto verso la sostenibilità ambientale.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.