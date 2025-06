L’aspirapolvere che rivoluzionerà la pulizia della tua casa: oggi è in super sconto (-35%)

L’aspirapolvere senza fili di Vozascly si propone come un alleato insostituibile per la pulizia del tuo appartamento, visto che combina efficienza e versatilità in un design compatto e moderno. Con un prezzo promozionale di 79,99 euro rispetto al listino originale di 199,99 euro, è possibile ottenere un prodotto dalle prestazioni elevate a un costo contenuto. C’è il coupon da 50€ al checkout.

L’aspirapolvere che devi avere

La forza di questo dispositivo risiede nel suo motore da 550W, capace di generare un’aspirazione di 45KPa. Questi valori si traducono in una pulizia efficace e profonda su ogni tipo di superficie, dai pavimenti ai tappeti, senza trascurare divani e interni dell’auto. Il sistema di alimentazione, supportato da una batteria a 7 celle, garantisce un’autonomia di 60 minuti, consentendo di coprire fino a 300 metri quadrati con una sola carica.

Dal punto di vista pratico, l’aspirapolvere Vozascly si distingue per la sua interfaccia LED, che offre informazioni immediate sulla modalità di aspirazione selezionata, il livello di carica residua e lo stato del contenitore. La possibilità di regolare la potenza in base alla superficie da trattare non solo migliora l’efficacia del dispositivo, ma contribuisce anche a ottimizzare il consumo energetico.

Una delle caratteristiche più apprezzate dai proprietari di animali domestici è la spazzola con design a V, progettata per ridurre significativamente i grovigli di peli durante l’uso. Grazie alla combinazione di setole differenziate, il dispositivo riesce a rimuovere efficacemente peli e polvere, rendendolo ideale per ambienti con animali. Inoltre, il contenitore per la polvere è facile da svuotare e richiede poca manutenzione.

Oggi si trova in sconto su Amazon al prezzo sensazionale di soli 79,99 euro, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. C’è il coupon da 50€ al checkout.

