Venerdì 26 Settembre 2025

Italiani re degli sprechi

Andrea Segrè*
Italiani re degli sprechi
Migliori
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Netanyahu OnuMattarella FlotillaAerei Nato RussiaDroni russiMondiali volley 2025Tale e Quale show
Acquista il giornale
MiglioriL'asciugatrice Haier con cestello specifico per scarpe è in super promo: risparmia 200€ su Amazon
26 set 2025
WhatsAppXPrint
A cura di BlazeMedia

L'asciugatrice Haier con cestello specifico per scarpe è in super promo: risparmia 200€ su Amazon

Affarone Amazon: l'asciugatrice Haier I-Pro da 9 chili A+++ a pompa di calore crolla da 749 a 549€.

Asciugatrice Haier 9 chili

Asciugatrice Haier 9 chili

Efficienza energetica e praticità: questi i due elementi chiave dell’asciugatrice Haier I-Pro Serie 7, oggi in promozione su Amazon con un’offerta da non credere: ben 200 euro di sconto sul prezzo di listino. Grazie alla tecnologia a pompa di calore, questo modello raggiunge la classe energetica A+++, riducendo l’impatto in bolletta e mantenendo prestazioni elevate. La capacità di 9 chili, inoltre, la rende adatta anche alle famiglie più numerose.

Prendila adesso in sconto

Efficienza energetica e tecnologia a pompa di calore

Ciò che fa la differenza in questa asciugatrice è la presenza della tecnologia a pompa di calore, che le permette di raggiungere la classe di efficienza energetica A+++. Ciò si traduce in consumi ridotti e un impatto positivo sulla bolletta, senza tuttavia sacrificare le prestazioni. La capacità è di carico da 9 chili, perfetta per ogni esigenza.

Haier I-Pro Serie 7 Asciugatrice 9 Kg a Pompa di Calore, Libera Installazione, Classe A+++, I-Refresh Pro, Griglia per Scarpe, Filtro 3 in 1, Luce Interna, 59,5 x 60 x 84,5 cm, Bianca - HD90-A3S979

Haier I-Pro Serie 7 Asciugatrice 9 Kg a Pompa di Calore, Libera Installazione, Classe A+++, I-Refresh Pro, Griglia per Scarpe, Filtro 3 in 1, Luce Interna, 59,5 x 60 x 84,5 cm, Bianca - HD90-A3S979

549 749 27%
Vedi l'offerta

Tra le funzioni, spicca la I-Refresh Pro: una modalità dedicata a rinfrescare i capi eliminando odori e pieghe, senza dover necessariamente ricorrere a un nuovo lavaggio. Potrebbe tornare utile, ad esempio, per quei capi realizzati in tessuti delicati. Da segnalare anche la presenza del cestello dedicato all’asciugatura delle scarpe, non sempre presente in altri modelli.

Acquista ora

L’asciugatrice Haier si fa apprezzare anche per alcune scelte progettuali che puntano alla semplicità d’uso. Il filtro 3 in 1 facilita le operazioni di manutenzione, mentre l’illuminazione interna permette di controllare con facilità il bucato durante le diverse fasi del ciclo. Infine, le dimensioni compatte (59,5 x 60 x 84,5 cm) permettono di installare l’elettrodomestico anche negli spazi più ristretti.

Le tante caratteristiche positive fanno di questa asciugatrice Haier un ottimo investimento per ogni casa, specialmente alla luce dell’incredibile promozione attiva su Amazon che ti permette di risparmiare ben 200 euro sul prezzo di listino. Approfittane ora e acquistala a 549 euro.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.
WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata