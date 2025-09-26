L'asciugatrice Haier con cestello specifico per scarpe è in super promo: risparmia 200€ su Amazon

Efficienza energetica e praticità: questi i due elementi chiave dell’asciugatrice Haier I-Pro Serie 7, oggi in promozione su Amazon con un’offerta da non credere: ben 200 euro di sconto sul prezzo di listino. Grazie alla tecnologia a pompa di calore, questo modello raggiunge la classe energetica A+++, riducendo l’impatto in bolletta e mantenendo prestazioni elevate. La capacità di 9 chili, inoltre, la rende adatta anche alle famiglie più numerose.

Efficienza energetica e tecnologia a pompa di calore

Ciò che fa la differenza in questa asciugatrice è la presenza della tecnologia a pompa di calore, che le permette di raggiungere la classe di efficienza energetica A+++. Ciò si traduce in consumi ridotti e un impatto positivo sulla bolletta, senza tuttavia sacrificare le prestazioni. La capacità è di carico da 9 chili, perfetta per ogni esigenza.

Tra le funzioni, spicca la I-Refresh Pro: una modalità dedicata a rinfrescare i capi eliminando odori e pieghe, senza dover necessariamente ricorrere a un nuovo lavaggio. Potrebbe tornare utile, ad esempio, per quei capi realizzati in tessuti delicati. Da segnalare anche la presenza del cestello dedicato all’asciugatura delle scarpe, non sempre presente in altri modelli.

L’asciugatrice Haier si fa apprezzare anche per alcune scelte progettuali che puntano alla semplicità d’uso. Il filtro 3 in 1 facilita le operazioni di manutenzione, mentre l’illuminazione interna permette di controllare con facilità il bucato durante le diverse fasi del ciclo. Infine, le dimensioni compatte (59,5 x 60 x 84,5 cm) permettono di installare l’elettrodomestico anche negli spazi più ristretti.

Le tante caratteristiche positive fanno di questa asciugatrice Haier un ottimo investimento per ogni casa, specialmente alla luce dell’incredibile promozione attiva su Amazon che ti permette di risparmiare ben 200 euro sul prezzo di listino. Approfittane ora e acquistala a 549 euro.

