L'asciugatrice Candy che fai partire da remoto: ora all'11% di sconto

Candy Smart Pro: un’asciugatrice che combina efficienza, tecnologia e praticità, proposta a un prezzo di 299 euro grazie a uno sconto dell’11% rispetto al listino ufficiale. Una soluzione che si distingue per la sua capacità di 10 kg e per l’ampia gamma di funzionalità pensate per le esigenze delle famiglie moderne.

Un’asciugatrice smart con tante funzionalità

Questo modello si presenta come un’ottima scelta per chi cerca un elettrodomestico affidabile e versatile. La classe energetica B garantisce un buon equilibrio tra prestazioni e consumi, mentre la capacità di carico di 10 kg lo rende ideale per nuclei familiari numerosi. Una caratteristica interessante è il design con oblò rialzato di 3,5 cm, un dettaglio che migliora notevolmente l’ergonomia nelle operazioni di carico e scarico del bucato.

Uno degli aspetti più innovativi di questa asciugatrice è rappresentato dalla connettività Wi-Fi integrata, che permette di gestire il dispositivo tramite l’applicazione hOn. Attraverso l’app, è possibile non solo avviare e monitorare i cicli di asciugatura a distanza, ma anche ricevere suggerimenti personalizzati sui programmi più adatti alle diverse tipologie di tessuti. La funzione Smart Touch amplia ulteriormente le opzioni disponibili, consentendo l’accesso a numerosi programmi aggiuntivi oltre a quelli preimpostati.

Particolare attenzione è stata riservata alla cura dei capi delicati: il programma dedicato alla lana, ad esempio, regola con precisione temperatura e movimenti del cestello per proteggere i tessuti più sensibili. Altre funzioni, come la Super Easy Iron, si rivelano estremamente utili per ridurre le pieghe e facilitare la stiratura, dimezzando il tempo necessario per questa operazione.

Un ulteriore punto di forza è la funzione Smart Start Delay, che consente di programmare l’avvio del ciclo fino a 24 ore in anticipo. Questa opzione è particolarmente vantaggiosa per sfruttare le fasce orarie con tariffe energetiche più convenienti, ottimizzando così i costi di utilizzo. Nonostante le sue capacità avanzate, l’asciugatrice mantiene dimensioni compatte (59,6 x 58,5 x 85 cm) per adattarsi facilmente a diversi spazi domestici.

Dal punto di vista ambientale, il prodotto è certificato Climate Pledge Friendly, una garanzia di attenzione alla sostenibilità. Questo aspetto, unito alla tecnologia avanzata e alla praticità d’uso, rende l'asciugatrice Candy una scelta vantaggiosa per chi desidera migliorare la gestione del bucato senza rinunciare al risparmio energetico.

L’asciugatrice Candy Smart Pro rappresenta un’opzione affidabile e innovativa per le famiglie che cercano un’asciugatrice capace di combinare tecnologia, efficienza e comodità. Un investimento che unisce funzionalità avanzate e attenzione ai dettagli, per semplificare la vita quotidiana e ottimizzare i consumi domestici. Acquistala subito su Amazon con uno sconto dell’11%.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.