Venerdì 26 Settembre 2025

Flotilla, il Colle va ascoltato

Raffaele Marmo
Flotilla, il Colle va ascoltato
Migliori
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Ucraina newsFlotillaMotoGp GiapponeCarlo SassiQuando cambia l'oraFinale volley
Acquista il giornale
MiglioriL'asciugacapelli 5 in 1 che liscia, arriccia e volumizza: sta anche in valigia e costa il 33% in meno
28 set 2025
WhatsAppXPrint
A cura di BlazeMedia

L'asciugacapelli 5 in 1 che liscia, arriccia e volumizza: sta anche in valigia e costa il 33% in meno

Capelli sempre al top con l'asciugacapelli 5 in 1 ricco di accessori: super sconto del 33% su Amazon.

Asciugacapelli 5 in 1

Asciugacapelli 5 in 1

Un solo dispositivo, cinque utilizzi differenti: l’asciugacapelli e styler 5 in 1 firmato Shark è oggi disponibile in offerta a 201,99 euro, scontato del 33%. Il dispositivo integra cinque accessori intercambiabili: asciugacapelli, arricciacapelli, spazzola lisciante, spazzola volumizzante e diffusore.

Approfitta del minimo storico su Amazon

Soluzione multifunzione per lo styling

Il dispositivo integra una tecnologia anti-calore che consente di modellare la chioma minimizzando i danni da esposizione termica. La flessibilità è assicurata dalla presenza di cinque accessori intercambiabili: oltre alla funzione di asciugacapelli, il dispositivo si trasforma in arricciacapelli, spazzola lisciante, volumizzante e diffusore.

Shark FLEXSTYLE Styler e Asciugacapelli 5 en 1, con Arricciacapelli, Spazzola Lisciante, Volumizzante, Diffusore, Concentratore, Custodia da Viaggio, Senza Danni da Calore, Champagne HD446SLEU

Shark FLEXSTYLE Styler e Asciugacapelli 5 en 1, con Arricciacapelli, Spazzola Lisciante, Volumizzante, Diffusore, Concentratore, Custodia da Viaggio, Senza Danni da Calore, Champagne HD446SLEU

201.99 299.99 33%
Vedi l'offerta

La spazzola lisciante aiuta a domare anche le chiome più difficili, mentre il diffusore valorizza i ricci naturali senza compromettere la morbidezza. Il volumizzante permette di donare corpo e movimento anche ai capelli sottili, mentre il concentratore direziona il flusso d’aria per uno styling più preciso.

Aggiungilo subito al carrello

Il motore integrato garantisce asciugature rapide e uniformi, mentre la regolazione del flusso d’aria e della temperatura permette di personalizzare lo styling in base alle esigenze. Il design compatto e la custodia da viaggio inclusa rendono il dispositivo particolarmente adatto anche per essere trasportato con sé in vacanza.

Questo asciugacapelli 5 in 1 è l’ideale per avere sempre capelli in ordine e con acconciature ogni volta diverse, che sia a casa oppure in vacanza. Lo trovi in offerta su Amazon: acquistalo con il 33% di sconto.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.
WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata