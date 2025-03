Lampadina smart con Alexa e Google Home ad un PREZZO BASSISSIMO su Amazon (-48%)

TP-Link è un'azienda leader nella produzione di dispositivi per la casa e in particolar modo per la produzione di dispositivi smart. Oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto XL del 48% sulla lampadina smart firmata proprio TP-Link che viene messa in vendita al costo totale e finale d'acquisto di soli 6,99€. Approfitta di questa clamorosa offerta!

Lampadina smart TP-Link: maxi promo attiva, risparmia il 48%

Regola a tuo piacere la luminosità della lampadina smart Wi-Fi dall'1% al 100%; seleziona la luce giusta per il tuo risveglio o una luce soft per accompagnare le tue serate. Nessun hub è necessario, ti basterà connettere la lampadina alla rete Wi-Fi di casa in tutta sicurezza e senza necessità di hub esterni.

Controlla le luci ovunque tu sia, tramite l'app gratuita Tapo (disponibile per iOS e Android) per smartphone e tablet. Disponibile anche il controllo vocale: funziona con Alexa e Google Home per liberare le mani. "Alexa, accendi la luce" oppure "Ok google, oscura le luci della mia camera". In totale comodità potrai chiedere ai tuoi assistenti d'intelligenza artificiale di far svolgere a questa lampadina le tue attività.

Utilizza l'app Tapo per impostare giorni e orari di accensione e spegnimento della lampadina. Raggruppa tutte le tue lampadine smart in un unico scenario e richiamalo in un attimo dal tuo smartphone tramite l'app tapo.

Questa lampadina smart è inoltre progettata per ridurre i consumi energetici pur mantenendo sempre il massimo delle prestazioni. Con le spese di spedizione pari a 0 e la promozione attiva l'offerta è davvero super allettante e interessante.

Oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto XL del 48% sulla lampadina smart firmata proprio TP-Link che viene messa in vendita al costo totale e finale d'acquisto di soli 6,99€. Approfitta di questa clamorosa offerta!