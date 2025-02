Lampadina LED multicolore e smart in sconto del 40%: non perdere questa super offerta!

Se questo grigiore invernale ti sembra non finire più, perché non dare un tocco di colore alla tua casa? Magari con una bella lampadina LED multicolore, come la TP-Link Tapo L530E.

Quest'ultima è davvero la soluzione perfetta per illuminare in modo suggestivo ogni stanza: ha 16.000.000 di tonalità tra cui scegliere, con luminosità e temperatura personalizzabili (2500 K - 6500 K), ed è compatibile con Alexa e Google Home per il controllo da remoto tramite l'app Tapo. L'attacco è E27 e per accenderla basta collegarla al Wi-Fi di casa.

Un altro vantaggio? Se la ordini ora su Amazon hai un super sconto del 40%: solo 8,99€ al posto di 14,99€ per una delle lampadine smart multicolore più interessanti sul mercato!

Cambia il mood della tua casa con questa lampadina LED multicolore e smart, ora con il 40% di sconto

La TP-Link Tapo L530E è perfetta per creare l'atmosfera giusta in ogni ambiente. Anche i consumi sono buoni: la tecnologia LED di Tapo raggiunge luminosità fino a 806 lumen con soli 8,7 W ed è totalmente dimmerabile.

Inoltre, con l'app Tapo puoi controllarla da remoto e creare routine settimanali o quotidiane, così come impostare countdown per spegnere la luce dopo un certo orario. Con pochi clic aumenti e diminuisci la luminosità, mentre le modalità "Alba" e "Tramonto" permettono alla lampadina di adattarsi al fuso orario della tua zona.

Hai Alexa o Google Home? Allora con i comandi vocali puoi spegnere o accendere le luci senza bisogno di interruttori e smartphone, perché questa lampadina multicolore è smart al 100%.

Ma le sue funzionalità vanno oltre quelle estetiche: impostando la modalità "Assenza" sull'app, simula automaticamente la presenza di qualcuno a casa in caso di visite indesiderate. Un vantaggio in più rispetto ad altre lampadine simili!

Non ti resta che approfittare dell'offerta in corso per acquistarla ora su Amazon al prezzo bomba di 8,99€ grazie al 40% di sconto. Ordinala subito in promozione!