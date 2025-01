Lampada solare da esterno con sensore di movimento: risparmia energia con soli 15,33€

La lampada solare da esterno con 113 LED e sensore di movimento è disponibile su Amazon al prezzo scontato di 15,33€, grazie a un'offerta a tempo limitato con uno sconto del 23%. Questo prodotto rappresenta una soluzione efficiente ed ecologica per illuminare spazi esterni come giardini, terrazze, vialetti o ingressi. Se desideri risparmiare sulla bolletta di casa, ti consigliamo di acquistarlo.

La lampada solare potente ed efficiente che costa pochissimo

Questa lampada integra 113 LED luminosi, in grado di garantire un’illuminazione uniforme e potente per ampie aree esterne. Il pannello solare ad alta efficienza raccoglie energia durante il giorno e alimenta una batteria da 2000 mAh, così potrai beneficiare di un’autonomia sufficiente per tutta la notte. Di fatto, l’energia solare riduce i costi della bolletta e contribuisce a un utilizzo più sostenibile dell’elettricità.

La lampada è dotata di un sensore di movimento integrato, che attiva automaticamente l’illuminazione quando rileva un passaggio entro un raggio di diversi metri ed evita gli sprechi di energia quando non necessario.

Sono disponibili quattro modalità di funzionamento; e poi c’è l’illuminazione continua o che si attiva solo al passaggio, così potrai adattare il dispositivo alle diverse esigenze. Inoltre, le impostazioni sono molto semplici da regolare: si installa rapidamente grazie al cavo lungo 5 metri, e potrai posizionare il pannello solare separatamente dalla lampada per massimizzare l’esposizione al sole. Potrai anche collocare la luce anche in zone ombreggiate; la lampada è resistente agli agenti atmosferici, progettata per funzionare in ogni condizione climatica, inclusa pioggia intensa o temperature estreme.

Il prezzo originale del prodotto è di 19,90€, ma l’offerta attuale su Amazon permette di acquistarlo a 15,33€, risparmiando il 23% rispetto al valore originale. L’offerta è valida per un periodo limitato, quindi non lasciarti sfuggire questa un’occasione; coglila al volo per migliorare la sicurezza e l’illuminazione degli spazi esterni. C’è anche la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine.