L’alleato perfetto per ogni lavoro: avvitatore a impulsi Protmex, approfitta dell’offerta su Amazon (-5%)

Un avvitatore a impulsi potente e senza filo, ideale per uso domestico, lavori meccanici e manutenzione auto. Il modello di Protmex è un prodotto a percussione, con una coppia massima di 1200 Nm, è progettato per serrare e svitare bulloni e dadi con facilità.

Grazie all’offerta lampo su Amazon, è ora disponibile a 142,49€ con uno sconto del 5%, un’opportunità da non perdere per chi cerca un utensile professionale a un prezzo competitivo.

Il motore brushless ad alta efficienza del Protmex offre una coppia massima di 1200 Nm, permettendo di affrontare lavori impegnativi su auto, moto e strutture metalliche. Questa potenza lo rende perfetto per:

Cambio pneumatici e lavori su veicoli;

Serraggio di bulloni e viti su strutture metalliche e in legno;

Montaggio e manutenzione industriale e domestica.

Non di meno è dotato di due batterie ricaricabili da 4,0 Ah, che garantiscono un’autonomia prolungata, permettendo di lavorare per ore senza interruzioni. Il caricatore rapido incluso assicura tempi di ricarica ridotti, permettendo di tornare subito all’azione senza lunghi tempi di attesa.

Il design bilanciato e l’impugnatura ergonomica riducono l’affaticamento durante l’uso prolungato. Il rivestimento antiscivolo garantisce una presa sicura, migliorando la stabilità e il controllo dell’utensile. Grazie all’attacco 1/2”, l’avvitatore è compatibile con la maggior parte delle bussole e accessori, rendendolo perfetto per lavori su auto, edilizia e carpenteria.

Grazie all’offerta lampo con sconto del 5%, l’avvitatore a impulsi wireless di Protmex è ora disponibile su Amazon a 142,49€. Un’ottima occasione per chi ha bisogno di potenza, autonomia e praticità in un unico strumento. Approfitta della promozione e corri a prenderlo adesso; l’IVA è inclusa e le spese di spedizione sono comprese nel costo del prodotto. C’è anche la possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis.