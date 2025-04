L’accessorio PERFETTO per cucinare pasti sani e sfiziosi: friggitrice ad aria COSORI in offerta su Amazon

La friggitrice ad aria COSORI CAF-P652-KEU si distingue come una soluzione versatile e tecnologicamente avanzata per chi desidera ottimizzare il tempo in cucina senza rinunciare alla qualità dei risultati. In vendita a 89,25 euro su Amazon, offre un notevole risparmio rispetto al prezzo originale, rappresentando un'opportunità interessante per chi cerca un elettrodomestico affidabile e funzionale.

La friggitrice ad aria di COSORI in offerta su Amazon

Tra i punti di forza di questo modello spicca la capacità di 6,2 litri, che consente di preparare pasti per famiglie fino a cinque persone. Il cestello, con dimensioni di 24,1 x 24,9 x 10,9 cm, è ideale per cucinare un intero pollo da 2,3 kg, una pizza da 20 cm o fino a 1,4 kg di patatine in un’unica sessione. Inoltre, il design include una finestra illuminata, perfetta per monitorare la cottura senza aprire il cestello, mantenendo costante la temperatura interna.

Il cuore tecnologico di questa friggitrice è la tecnologia Air Whisper, che riduce sensibilmente il rumore durante il funzionamento, garantendo un’esperienza più silenziosa rispetto ai modelli precedenti. Il pannello touch intuitivo mette a disposizione otto programmi preimpostati, oltre a funzioni specifiche come preriscaldamento, arrosto e panificazione.

Grazie alla sua efficienza energetica, questo modello consente di ridurre i consumi del 55% rispetto ai forni tradizionali, dimezzando anche i tempi di cottura. La manutenzione è altrettanto semplice: il cestello è lavabile in lavastoviglie e le superfici esterne sono facili da pulire, rendendo questo elettrodomestico pratico sotto ogni punto di vista.

Il pacchetto include anche sei accessori dedicati, carta da forno e un ricettario con 30 ricette italiane cartacee, oltre a 50 proposte online sviluppate da chef professionisti. Questi strumenti aggiuntivi ampliano le possibilità di utilizzo, permettendo di sperimentare una vasta gamma di preparazioni culinarie.

Acquista adesso la friggitrice ad aria di COSORI; è in super offerta su Amazon al prezzo speciale di 89,25€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

