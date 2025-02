La tua casa più sicura con la videocamera EZVIZ C6N: solo oggi risparmia 24€

Sebbene la sicurezza della tua casa sia qualcosa che non devi sottovalutare, non ti servono impianti da migliaia e migliaia di euro per fare un netto salto di qualità.

Con un po' di oculatezza e una videocamera di sorveglianza, installata nel posto giusto, puoi mantenere al sicuro la tua famiglia senza complicate installazioni e senza spendere cifre folli.

In questo contesto, il mercato odierno ti offre una scelta talmente ampia da poterti disorientare: quale telecamera di sicurezza si adatta maggiormente alle tue esigenze?

Per rapporto qualità-prezzo, la videocamera EZVIZ C6N è una delle migliori soluzioni per rendere la tua casa a prova di topi d'appartamento e malintenzionati vari.

Stiamo parlando di un prodotto avanzato che, tra l'altro, in queste ore è disponibile in promozione. Grazie al taglio di prezzo del 38%, invece degli abituali 64,90€ puoi ottenere questo dispositivo su Amazon al prezzo più che vantaggioso di 39,99€, risparmiando dunque più di 24€.

Ecco come EZVIZ C6N renderà la tua casa molto più sicura

La telecamera di sorveglianza interna EZVIZ C6N è una soluzione che, con spesa contenuta e nessuna difficoltà di installazione, può garantirti un'ottima base per una difesa efficace della casa e dei tuoi cari.

Grazie alla rotazione motorizzata, questo modello ti offre una copertura visiva di 360 gradi, che garantisce piena visibilità senza alcun tipo di zona morta. La risoluzione Full HD, fino a 1080p, ti consente di non tralasciare nessun dettaglio, con riprese chiare e comprensibili tanto di giorno quanto di notte, grazie alla visione notturna integrata. Quest'ultima è disponibile attraverso la funzione nota come Smart IR, che regola in modo automatico l'intensità dei LED a infrarossi.

EZVIZ C6N ti offre un sistema audio bidirezionale, il che si traduce con un controllo che va oltre le riprese, con la possibilità di ascoltare qualunque tipo di rumore e, allo stesso tempo, di comunicare con chiunque si trovi nelle vicinanze della videocamera.

Non meno importante è una funzione riservata ai prodotti premium del settore, ovvero il rilevatore del movimento. Questo si attiva in caso di attività sospette, avviando registrazioni video e notifiche in tempo reale.

Per completare un prodotto raffinato, in grado di soddisfare le tue necessità, vi è anche la compatibilità con Amazon Alexa, oltre alla possibilità di abbinare una scheda microSD fino a 256 GB (non inclusa al momento dell'acquisto) per conservare i filmati o affidarti al servizio cloud EZVIZ CloudPlay per archiviare i video.

In poche parole, già di base EZVIZ C6N è un prodotto che vale ogni singolo euro chiesto. Se a ciò aggiungiamo la promozione, con la possibilità di risparmiare più di 24€, è facile intuire perché già in molti abbiano colto al volo questa occasione al volo: approfittane anche tu a soli 39,99€.