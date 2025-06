La telecamera Wi-Fi che traccia i movimenti: sconto del 10% solo per poco!

Scopri come rendere la tua casa più sicura con un dispositivo che combina tecnologia avanzata e semplicità d’uso: la telecamera Wi-Fi EZVIZ C6N, un’opzione completa per la videosorveglianza domestica. Disponibile a 44,99€, con uno sconto del 10% sul prezzo di listino, questa soluzione si distingue per il suo equilibrio tra qualità e accessibilità. Il pacchetto include due telecamere.

Ricca di funzioni, per monitorare la tua casa 24/7

Tra i punti di forza principali della telecamera EZVIZ C6N troviamo la capacità di monitoraggio a 360 gradi, che consente una visione completa degli ambienti interni grazie alla rotazione orizzontale e verticale. La risoluzione Full HD 1080p garantisce immagini nitide e dettagliate, ideali sia di giorno che di notte. Durante le ore serali, entra in azione la tecnologia Smart IR Night Vision, che regola automaticamente l’intensità degli infrarossi per evitare immagini sovraesposte, offrendo una visibilità chiara anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Un’altra caratteristica interessante è la funzione di tracciamento intelligente, che permette alla telecamera di rilevare e seguire automaticamente i movimenti all’interno del suo campo visivo. Questa funzionalità è supportata da notifiche istantanee inviate al tuo smartphone, così sei sempre aggiornato su ciò che accade in casa. I video registrati possono essere salvati su una scheda microSD fino a 256 GB (non inclusa) o tramite il servizio cloud EZVIZ CloudPlay.

La comunicazione bidirezionale rappresenta un ulteriore valore aggiunto. Grazie al microfono e all’altoparlante integrati, puoi interagire in tempo reale con chi si trova nell’ambiente monitorato. Che si tratti di rassicurare i tuoi bambini, controllare i tuoi animali domestici o scoraggiare eventuali intrusi, questa funzione si rivela estremamente pratica. Il tutto è gestibile attraverso l’app EZVIZ, compatibile con dispositivi iOS e Android.

Per chi utilizza assistenti vocali, offre una perfetta integrazione con Amazon Alexa e Google Assistant. È possibile, ad esempio, visualizzare il flusso video su schermi compatibili tramite semplici comandi vocali, previa configurazione delle impostazioni di sicurezza nell’app. Inoltre, l’installazione è semplice e flessibile: la telecamera può essere montata a parete o posizionata su una superficie piana, grazie agli accessori inclusi nella confezione. Con dimensioni compatte e un peso di 860 g, si adatta facilmente a qualsiasi ambiente interno.

Un ulteriore vantaggio è la possibilità di condividere l’accesso con altri utenti, consentendo a familiari o amici di visualizzare il flusso video in tempo reale. Questo la rende una soluzione versatile non solo per la sicurezza, ma anche per la condivisione della gestione degli spazi comuni.

Se stai cercando una telecamera di sorveglianza che unisca funzionalità avanzate e un prezzo competitivo, la telecamera EZVIZ C6N rappresenta un’opzione da considerare. Approfitta dello sconto del 10% (a tempo limitato) per migliorare la sicurezza della tua casa con un dispositivo che coniuga tecnologia e praticità. La promozione è attiva sul pacchetto che include due telecamere di videosorveglianza.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.