La soundbar minimal che ti stupirà con il suo audio potente: risparmia con questo coupon

Se l’audio della tua TV ti sembra troppo spento, una soluzione budget esiste: è la soundbar Ultimea, un ottimo dispositivo con subwoofer integrato che riesce a coniugare semplicità, funzionalità e un prezzo accessibile. Potrai infatti acquistarla a soli 59,99 euro, grazie a un coupon di 10 euro da selezionare in fase di acquisto.

Configurazione audio 2.1 con subwoofer integrato

Uno degli elementi che caratterizzano questa soundbar è la presenza di un sistema audio 2.1 canali, in cui due altoparlanti frontali sono affiancati da un subwoofer integrato. La scelta di adottare questa configurazione permette di ottenere un equilibrio tra le frequenze alte, medie e basse, senza rinunciare alla compattezza. La tecnologia proprietaria BassMX offre inoltre la possibilità di regolare la risposta dei bassi in modo personalizzato, così da adattare la resa sonora alle proprie preferenze e al tipo di contenuto riprodotto.

L’esperienza d’uso viene ulteriormente arricchita dalla presenza di un’applicazione dedicata, Ultimea Home, che consente di scegliere tra ben 121 preset di equalizzazione e di intervenire manualmente su 10 bande di frequenza. Una soluzione che si rivela utile soprattutto per chi ama personalizzare il suono in base all’ambiente o alle proprie abitudini di ascolto. Il controllo può avvenire sia tramite l’app sia con il telecomando incluso nella confezione.

Un altro aspetto che rende interessante questa soundbar è la versatilità nelle opzioni di collegamento. Oltre al Bluetooth 5.3 per connessioni wireless stabili, sono disponibili ingressi ottici, AUX e USB. La presenza della porta SUB OUT permette inoltre di aggiungere un subwoofer esterno, una caratteristica che solitamente si trova su prodotti di fascia superiore.

Le dimensioni contenute (40 x 10,8 x 7 cm) e il peso ridotto (2,28 kg) rendono la soundbar adatta anche a spazi limitati, come camere da letto, piccoli uffici o camper. Il kit di montaggio incluso permette di fissarla a parete in modo semplice e discreto, senza necessità di interventi particolarmente complessi. La confezione comprende tutto il necessario per l’installazione: cavo AUX da 1,5 metri, cavo ottico, alimentatore, kit di montaggio, telecomando (batterie escluse) e manuale utente.

La soundbar Ultimea Solo B30 Pro è una soluzione concreta per chi desidera migliorare la qualità sonora nel proprio salotto o in camera da letto, grazie anche alle numerose opzioni di personalizzazione e alla presenza di un subwoofer integrato. Approfitta subito del coupon extra di 10 euro!

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.