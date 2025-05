La smart TV da 65” che ti fa scordare il cinema? È firmata Hisense: risparmia 180€ con l’offerta

Un’esperienza visiva senza compromessi si unisce a tecnologie avanzate in un dispositivo che punta a soddisfare le esigenze di chi cerca qualità e funzionalità a un prezzo competitivo. La smart TV Hisense da 65” è disponibile con uno sconto significativo del 23% e passa da 769€ a soli 589€, offrendo così un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Ricca di funzionalità e dalla qualità straordinaria

Con un pannello da 65 pollici e risoluzione 4K UHD (3840x2160), questo televisore garantisce immagini nitide e dettagliate. La tecnologia QLED arricchisce la resa cromatica, mentre il supporto a Dolby Vision, HDR 10+ e HLG rende ogni scena ancora più immersiva. Gli amanti del gaming troveranno interessante la modalità Game Mode Plus, che riduce i tempi di risposta per una fluidità di gioco superiore.

Il sistema operativo VIDAA U7 offre un’interfaccia intuitiva, facilitando l’accesso a piattaforme di streaming e app. Inoltre, l’integrazione con Alexa permette di gestire il dispositivo e altri elementi della smart home tramite comandi vocali. La compatibilità con AirPlay 2 e la funzione di condivisione dello schermo per dispositivi Android ampliano le possibilità di utilizzo.

Dal punto di vista audio, il supporto alla tecnologia Dolby Atmos crea un ambiente sonoro tridimensionale, eliminando la necessità di altoparlanti esterni. Questa combinazione di qualità video e audio garantisce un’esperienza cinematografica direttamente nel salotto di casa.

Le dimensioni del dispositivo lo rendono adatto a diversi ambienti domestici. La presenza di un tuner DVB-T2/S2 HEVC 10 assicura la compatibilità con i segnali televisivi più recenti (anche lativù), inclusi quelli in 4K, per una visione senza limiti.

In sintesi, questa smart TV Hisense da 65” rappresenta una soluzione ideale per chi cerca un dispositivo tecnologicamente avanzato e versatile. Le sue caratteristiche premium, unite a un design elegante, uno schermo enorme e a un prezzo competitivo, lo rendono una scelta interessante per qualsiasi salotto. Ora su Amazon puoi risparmiare 180€ grazie all’offerta in corso: acquista la tua prossima TV Hisense a soli 589€.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.