La pulizia del tuo appartamento sarà un gioco da ragazzi con questa scopa elettrica wireless (-20%)

Tra le proposte che si distinguono nel segmento delle scope elettriche senza fili, Ultenic U20 si posiziona come una soluzione interessante per chi cerca efficienza, praticità e un buon equilibrio tra autonomia e prestazioni. Per chi desidera aggiornare la propria dotazione domestica, l’offerta attuale vede la U20 disponibile a un prezzo scontato di 159,99 euro, in luogo dei consueti 199,99 euro.

Prestazioni e potenza: cosa aspettarsi

Uno degli elementi che più caratterizzano questo modello è la potenza di aspirazione di 55 kPa, supportata da un motore brushless da 600W. Questa configurazione consente di affrontare senza difficoltà la polvere più fine, i peli di animali e lo sporco che tende a depositarsi anche su superfici più impegnative. L’esperienza d’uso risulta flessibile grazie a tre modalità operative: Pavimenti, Tappeti e Turbo, pensate per adattarsi a diverse esigenze e superfici. La possibilità di modulare la potenza rappresenta un vantaggio per chi desidera ottimizzare sia la pulizia che la durata della batteria.

La batteria agli ioni di litio a 8 celle garantisce fino a 60 minuti di utilizzo continuativo in modalità standard, una durata che permette di coprire senza problemi anche ambienti di dimensioni medio-grandi. Un dettaglio non trascurabile è la batteria rimovibile, che offre la possibilità di prolungare ulteriormente le sessioni di pulizia semplicemente sostituendo la batteria esaurita con una di riserva.

La spazzola principale, progettata con un rullo a V e setole di diversa consistenza, è dotata di strisce in pelle che prevengono l’aggrovigliamento dei capelli, anche di quelli più lunghi (fino a 45 mm). Il movimento della testina, che ruota a 180° in orizzontale e 90° in verticale, permette di raggiungere con facilità anche gli angoli meno accessibili, mentre le quattro luci LED frontali migliorano la visibilità nelle zone più buie della casa.

In sintesi, Ultenic U20 rappresenta una scelta interessante per chi cerca una scopa elettrica cordless completa e ben bilanciata, con soluzioni pensate per semplificare la gestione quotidiana della casa. Comprala adesso a soli 159,99 euro su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.