Martedì 19 Agosto 2025

BEPPE BONI
Resistenza difficile
La lavatrice di Candy più versatile (e capiente) è in offerta per poche ore su Amazon (-22%)
19 ago 2025
Scopri la Candy RapidÓ RO4 1274DWMT/1-S: lavatrice 7 kg, 9 cicli rapidi, vapore, app hOn e risparmio energetico. Ora in offerta a 319 euro su Amazon.

Nel panorama degli elettrodomestici di fascia media, la Candy RapidÓ RO4 1274DWMT/1-S si distingue per una combinazione equilibrata di funzionalità avanzate e praticità d’uso, oggi disponibile a un prezzo ridotto rispetto al listino ufficiale. Costa soltanto 319 euro su Amazon, IVA inclusa, spese di spedizione comprese.

Prezzo scontato e dettagli sulla promozione

La lavatrice è acquistabile a 319 euro, con una riduzione significativa rispetto al prezzo di partenza. La promozione rende questo modello particolarmente interessante per chi è alla ricerca di un elettrodomestico completo e affidabile, ma senza dover affrontare una spesa eccessiva. Tuttavia, è bene sottolineare che l’attenzione principale va posta sulle caratteristiche tecniche e sulle soluzioni che la macchina mette a disposizione.

Candy RapidÓ RO4 1274DWMT/1-S Lavatrice, 7 Kg, 1200 Giri, Wi-Fi + BLE, Connesso, Partenza Ritardata, Rilevatore Kg, Classe A, 60x45x85 cm, Bianco [Classe di efficienza energetica A]

Candy RapidÓ RO4 1274DWMT/1-S Lavatrice, 7 Kg, 1200 Giri, Wi-Fi + BLE, Connesso, Partenza Ritardata, Rilevatore Kg, Classe A, 60x45x85 cm, Bianco [Classe di efficienza energetica A]

319 409.99 22%
Uno degli aspetti che caratterizzano maggiormente la Candy RapidÓ è la presenza di nove programmi rapidi, in grado di concludere il ciclo di lavaggio in meno di un’ora. Tra questi, spiccano le opzioni ultrarapide da 14, 29, 30, 39, 44 e 59 minuti, pensate per chi necessita di un bucato pronto in tempi contenuti. Il ciclo Igiene Plus merita una menzione particolare: in 59 minuti a 60°C, è in grado di eliminare allergeni e batteri, risultando adatto a contesti domestici dove sono presenti bambini o persone con particolari sensibilità.

La funzione vapore rappresenta un valore aggiunto per chi desidera semplificare le operazioni di stiratura: le fibre dei tessuti vengono rilassate, rendendo i capi più facili da trattare e contribuendo a ridurre le pieghe.

Candy RapidÓ RO4 1274DWMT/1-S si presenta come una soluzione versatile e completa per la gestione del bucato domestico, con un occhio di riguardo alla praticità, ai consumi e alla facilità d’uso. Prendila adesso: la paghi 319 euro con le promozioni del giorno su Amazon.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.
