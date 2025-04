La fontanella wireless e smart che mantiene il tuo gatto sempre idratato: scopri lo sconto

Ci sono gatti che bevono solo dalla fontanella, strumento pensato proprio per mantenere ben idratati gli amici a quattro zampe. Se ne stai cercando una, anche come regalo, oggi quella wireless di Oneisall da 4 litri e con sensore smart che previene inutili sprechi di energia è acquistabile a prezzo scontato su Amazon: con l'offerta a tempo di Amazon (17%), la somma da investire è di soli 49,99€, con costi di consegna completamente azzerati per gli abbonati Prime.

Ecco perché il tuo gatto amerà questa fontanella d'acqua

A differenza delle classiche fontanelle che richiedono una presa elettrica, la Oneisall funziona senza fili, grazie alla sua batteria ricaricabile da 3.000 mAh con una autonomia di ben 60 giorni. Considerato ciò, gli utenti possono posizionarla ovunque in casa, senza doversi preoccupare di cavi che potrebbero essere rosicchiati dal gatto o intralciare il passaggio.

Come detto, questo accessorio è munito di un sensore di movimento. Ma a cosa serve? In pratica, quando il gatto si avvicina (il raggio è di 120°), l'acqua inizierà a scorrere per 30 secondi, attirando la sua attenzione e stimolandolo a bere di più. In alternativa, si può attivare la modalità intermittente, che eroga acqua automaticamente ogni 10 minuti se la fontanella è collegata alla corrente.

Il serbatoio ha una capienza di 4 litri, quindi questa fontanella può essere comoda anche per famiglie con più animali domestici. Ad esempio, a detta dell'azienda, può fornire acqua per 13 giorni a un solo gatto adulto o per 7 giorni a due gatti, evitando la necessità di continue ricariche. Inoltre, rispetto alle comuni fontanelle in plastica, quella di Oneisall è realizzata in acciaio inox 304, un materiale robusto e igienico, essendo più facile da pulire.

Il dispositivo è inoltre dotato di una pompa ultra-silenziosa (<30dB), quindi non disturba il riposo del gatto o delle persone in casa, e di un sistema di indicatori che avvisa l'utente quando la batteria è scarica o il livello dell'acqua è troppo basso. Non aspettare: aggiungi al carrello la fontanella smart in offerta.