La casseruola Lagostina che userai davvero per tutto: super sconto flash su Amazon

Cucina tutti i piatti che desideri in comodità, che sia sui classici fornelli a gas, con i più innovativi a induzione oppure in forno. Ci pensa la casseruola Lagostina Linea Rossa da 24 centimetri, realizzata in alluminio con rivestimento antiaderente multistrato al titanio, privo di PFOA, cadmio e piombo. È proposta su Amazon a 44,99 euro, scontata del 18%.

Caratteristiche tecniche e materiali: la sostanza dietro la forma

Di questa casseruola firmata Lagostina, è importante sottolineare la presenza di rivestimento antiaderente multistrato al titanio, progettato per offrire una resistenza superiore rispetto ai tradizionali rivestimenti. Questa scelta tecnica si traduce in una maggiore longevità della superficie di cottura, oltre a una maggiore facilità di pulizia. Inoltre, sono completamente assenti PFOA, cadmio e piombo.

Non meno importante è la maniglia ergonomica in Bakelite, pensata per garantire una presa salda e confortevole in ogni occasione. Presente anche un pratico foro per l’aggancio a parete, apparentemente marginale, ma che si rivela invece utile per chi desidera ottimizzare lo spazio in cucina. Il bordo sagomato facilita il versamento di liquidi, rendendo la casseruola adatta anche alla preparazione di salse e condimenti.

Come ogni altro prodotto della Linea Rossa Lagostina, è presente il ​​​​​​ sistema Thermosignal, un indicatore visivo che segnala quando la temperatura della casseruola è ottimale per iniziare la cottura. La pentola è inoltre compatibile con tutte le tipologie di piani cottura, inclusi quelli a induzione, e può essere utilizzata in forno fino a 175°C.

Per te che in cucina, oltre alla praticità, desideri anche sicurezza e un pizzico di tecnologia, la casseruola Lagostina da 24 centimetri è ciò che fa per te: acquistala subito scontata del 18% su Amazon.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.