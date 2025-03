La cantinetta ideale per ogni vino: Candy DiVino, in sconto ma affrettati, oggi al 14% in meno

Candy DiVino CWC 021 ELSP/NF è una cantinetta progettata per chi desidera conservare il vino alla temperatura ideale in modo pratico ed elegante. Con una capacità di 21 bottiglie, un design compatto e funzionale e la compatibilità con l’app hOn e la tecnologia Vivino, permette di monitorare e gestire facilmente la conservazione dei vini.

La struttura monozona permette di impostare e mantenere una temperatura uniforme all’interno, garantendo condizioni ottimali per la conservazione del vino. I ripiani in legno offrono un supporto stabile alle bottiglie, evitando vibrazioni che potrebbero alterare le caratteristiche organolettiche del vino. Il sistema di controllo elettronico consente di regolare facilmente la temperatura per adattarsi alle esigenze di diverse tipologie di vino, dai bianchi ai rossi.

L’integrazione con l’app hOn ti permette di catalogare e ricevere informazioni dettagliate sui vini conservati. L’applicazione offre suggerimenti personalizzati, schede dettagliate dei vini e consigli su abbinamenti e temperature di servizio, migliorando l’esperienza di degustazione e facilitando la gestione della propria collezione.

Il livello di rumorosità di 39 dB assicura un funzionamento silenzioso, rendendola perfetta per essere collocata in cucina, in salotto o in altri ambienti domestici senza disturbare. Ha una porta in vetro con finitura nera che aggiunge un tocco di classe al design complessivo, proteggendo il vino dai raggi UV e contribuendo a mantenere intatte le proprietà organolettiche.

