La borsa termica da usare ovunque: lavoro, spiaggia o viaggi, oggi costa il 34% in meno

Pic nic, lavoro, gita fuori porta, spiaggia o viaggi: questa borsa termica porta pranzo si adatta proprio a tutto. Ultra capiente (ben 15 litri), permette di mantenere cibi e bevande alla temperatura ideale anche durante le giornate particolarmente calde. Un must-have per l’estate, che oggi puoi avere a un prezzo promozionale: acquistala su Amazon a 19,85 euro, grazie a uno sconto del 34%.

Una struttura pensata per chi non vuole compromessi

Ciò che colpisce subito osservando questa borsa termica è la scelta di adottare un doppio scomparto ben isolato, una soluzione che consente di trasportare contemporaneamente alimenti caldi e freddi, mantenendoli separati e al sicuro da contaminazioni reciproche. Le dimensioni, pari a 28 x 20,32 x 26,7 cm, offrono una capienza di 15 litri, più che sufficiente per gestire il pranzo di una giornata lavorativa, un picnic o anche un breve viaggio fuori porta.

Il rivestimento interno in PEVA ispessito rappresenta uno dei punti di forza di questo prodotto. La scelta di un materiale impermeabile e a prova di perdite permette di conservare la temperatura degli alimenti fino a 7 ore. Non si tratta solo di una questione di comfort, ma anche di sicurezza alimentare: l’isolamento termico ben progettato consente di affrontare anche le giornate più calde o le trasferte più lunghe senza preoccupazioni.

Un altro aspetto che merita attenzione è la facilità di pulizia. Il rivestimento interno liscio consente di rimuovere rapidamente eventuali residui di cibo, evitando la formazione di odori sgradevoli che possono compromettere l’esperienza d’uso nel tempo. Il produttore suggerisce il lavaggio a mano per mantenere intatte le caratteristiche della borsa.

All’interno della confezione si trovano anche utensili, una bottiglia e un lunch box, per una soluzione pronta all’uso. Il peso contenuto, poco meno di 454 grammi, si traduce in una borsa facile da trasportare sia a mano che a spalla, grazie alla tracolla regolabile. La resistenza del poliestere con finitura sigillata assicura una buona durata nel tempo, anche in caso di utilizzo frequente.

Questa borsa termica coniuga praticità, ottima capienza e attenzione ai dettagli tecnici: si adatta a qualsiasi situazione, rivelandosi un accessorio indispensabile per chi passa molto tempo fuori casa o vuole organizzare una gita e mantenere sempre tutto al fresco. Approfitta della promo e acquistala con uno sconto del 34%.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.