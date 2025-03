JBL GO 4: in offerta su Amazon il piccolo gigante della musica portatile

Il panorama degli altoparlanti portatili è molto vasto, ma c'è un brand che riesce a farsi notare rispetto agli altri, ed è JBL. L'azienda statunitense spicca per l'affidabilità, la qualità del suono e il design accattivante dei suoi dispositivi, come il JBL GO 4, uno speaker Bluetooth compatto che offre una combinazione vincente di praticità, resistenza e prestazioni sonore di alto livello. Perfetto per chi ama ascoltare musica ovunque, senza preoccuparsi di spazio, acqua o polvere, questo piccolo speaker oggi è in offerta su Amazon (-20%) ed è acquistabile ad un prezzo davvero interessante: solo 39,99€, compresa spedizione.

Piccolo ma potente: ecco perché acquistare il JBL GO 4

Il JBL GO 4 è un altoparlante dal design compatto e curato, con linee moderne e un aspetto robusto che trasmette fin da subito un'idea di resistenza. Nonostante le dimensioni ridotte, questo speaker nasconde una potenza sonora sorprendente, il tipico JBL Pro Sound, capace di offrire bassi pieni e profondi, alti cristallini e un volume abbastanza elevato da riempire una stanza o creare l’atmosfera giusta durante un picnic all’aperto.

Tra gli aspetti più apprezzabili di questo modello c'è anche la sua resistenza agli agenti esterni. Grazie alla certificazione IP67, il GO 4 è completamente protetto dalla polvere e può resistere all’immersione in acqua fino a un metro di profondità per circa 30 minuti. Questo lo rende perfetto per l’uso in spiaggia, a bordo piscina o sotto la pioggia, senza la preoccupazione di eventuali danni dovuti all'umidità o allo sporco. Insomma, in vista dell'estate, è un acquisto eccellente.

Ovviamente c'è anche l'autonomia della batteria tra i punti di forza di questo accessorio. Con una durata fino a 7 ore con una singola ricarica (+2 ore extra con la funzione PlayTime Boost), il JBL GO 4 assicura lunghe sessioni di ascolto senza interruzioni, il che lo rende un ottimo compagno di viaggio o di svago quotidiano. La ricarica avviene tramite USB-C (il cavo è incluso nella confezione di vendita), un’opzione ormai standard che garantisce praticità e compatibilità con la maggior parte dei caricabatterie in commercio.

Il JBL GO 4 si collega a smartphone, tablet e computer tramite Bluetooth ed è compatibile con l’app JBL Portable, gratuita per iOS e Android. Questa consente di personalizzare l’esperienza di ascolto tramite l'equalizzatore, aggiornare il firmware dello speaker e accedere a funzionalità extra per migliorare ulteriormente la qualità audio.

Infine, restando sull'argomento "connessioni", se abbinato ad un altro speaker compatibile (un altro GO 4, ad esempio), è possibile sfruttare il JBL Auracast per una resa sonora ancora più potente e coinvolgente. Approfitta ora del 20% di sconto Amazon e acquista l’altoparlante JBL a 39,99€.