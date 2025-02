iPhone 16 Pro al suo minimo storico su Amazon: sconto folle su Amazon

iPhone 16 Pro è lo smartphone del momento; è incredibile sotto tutti i punti di vista, grazie a un design in titanio nero, alle prestazioni di punta e un comparto fotografico che rivoluziona la fotografia mobile. Dotato di 128 GB di memoria interna, con un modem 5G, consente la registrazione in Dolby Vision 4K a 120 fps e ha una batteria ottimizzata per un’autonomia senza precedenti, questo smartphone è pensato per chi cerca potenza, eleganza e affidabilità in un solo dispositivo.

Oggi lo puoi acquistare su Amazon a 1099,00€, spese di spedizione comprese, con un'offerta a tempo limitato che lo rende un'opportunità da non perdere per chi vuole il massimo della tecnologia Apple.

iPhone 16 Pro: il top del momento ad un prezzo speciale

L’iPhone 16 Pro è realizzato con una scocca in titanio nero, un materiale più leggero e resistente rispetto all’acciaio inossidabile dei modelli precedenti. Questa scelta non solo conferisce al dispositivo una maggiore resistenza agli urti e ai graffi, ma lo rende anche più leggero e confortevole da tenere in mano. L'ergonomia migliorata, unita ai bordi arrotondati e alla finitura opaca, offre una sensazione premium e una presa più salda.

Il display OLED Super Retina XDR con tecnologia ProMotion offre un refresh rate adattivo fino a 120 Hz, garantendo animazioni e scrolling più fluidi. Grazie a una luminosità di picco ancora più elevata e al supporto all’HDR10 e al Dolby Vision, i contenuti multimediali risultano più nitidi, vividi e con neri profondi, migliorando l’esperienza visiva in qualsiasi condizione di luce.

Sul fronte fotografico è dotato di un sensore principale da 48 MP per scatti dettagliati in qualsiasi condizione di luce, un teleobiettivo migliorato con zoom ottico avanzato, un’ultra grandangolare ottimizzato per catturare più dettagli nelle scene panoramiche. Permette la registrazione video in Dolby Vision 4K a 120 fps, perfetta per contenuti cinematografici e social media. Grazie al controllo avanzato della fotocamera, puoi gestire esposizione, profondità e stabilizzazione direttamente dal dispositivo, ottenendo risultati professionali senza bisogno di software aggiuntivi.

Il cuore dell’iPhone 16 Pro è il nuovo chip A18 Pro, progettato per garantire potenza ed efficienza senza compromessi. Apple ha migliorato ulteriormente la gestione energetica dell’iPhone 16 Pro, offrendo un'autonomia ancora più lunga rispetto ai modelli precedenti.

Con la tecnologia MagSafe e USB-C, puoi ricaricare il telefono più velocemente e collegarlo facilmente a AirPods, MacBook e altri dispositivi Apple.

Se vuoi passare all’iPhone più potente e raffinato mai realizzato, questo è il momento giusto. Lo paghi soltanto 1099,00€ su Amazon e pensa che puoi dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis.