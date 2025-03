iPhone 15 al suo minimo storico su Amazon: a questo prezzo è da comprare SUBITO (-20%)

iPhone 15 (128 GB) è il modello entry level della line-up del 2023 di casa Apple; è potentissimo e presenta tantissime funzionalità di punta. Offre prestazioni elevate, ha un design raffinato e un comparto fotografico eccezionale. Oggi su Amazon è disponibile a 701,99€, spese di spedizione incluse, un prezzo imperdibile per chi desidera il massimo della tecnologia del colosso di Cupertino.

iPhone 15 (128 GB): il top di gamma Apple in offerta su Amazon a 701,99€

L’iPhone 15 si distingue per il suo design in alluminio e vetro posteriore a infusione di colore, che non solo offre un’estetica premium ma garantisce anche resistenza e durata nel tempo. Disponibile in una gamma di colori moderni e raffinati, è pensato per adattarsi a ogni stile.

Inoltre, lo schermo OLED Super Retina XDR da 6,1 pollici assicura immagini nitide, colori vibranti e una luminosità migliorata, perfetta per l’utilizzo all’aperto sotto la luce diretta del sole.

Una delle novità più apprezzate è la Dynamic Island, introdotta anche sulla gamma low-cost di iPhone. Questo sistema di notifiche interattive consente di gestire chiamate, musica, timer e molto altro direttamente dalla parte superiore dello schermo, senza interrompere quello che stai facendo.

Il comparto fotografico del device è un vero punto di forza. Dotato di una fotocamera principale da 48 MP, permette di scattare foto ultra dettagliate e girare video di qualità cinematografica.

Grazie alla modalità Smart HDR 5 e Night Mode, anche le foto in condizioni di scarsa illuminazione risultano brillanti e definite. Inoltre, lo zoom ottico 2x consente di avvicinarsi ai soggetti senza perdere qualità.

Sotto la scocca, l’iPhone 15 integra il potente chip A16 Bionic, lo stesso dei modelli Pro della generazione precedente. Questo processore assicura:

Prestazioni fulminee in ogni attività, dal gaming all’editing di foto e video;

Efficienza energetica migliorata, per una batteria che dura ancora di più;

Gestione avanzata dell’AI, per migliorare la fotografia computazionale e le funzioni smart.

Una delle novità più attese di questo modello è l’introduzione della porta USB-C, che finalmente sostituisce il vecchio connettore Lightning. Questo permette ricariche più rapide e una maggiore compatibilità con dispositivi e accessori di nuova generazione. La batteria offre un’autonomia eccezionale, garantendo fino a 20 ore di riproduzione video continua.

Se vuoi acquistare un iPhone 15 a un prezzo conveniente, questa è l’occasione perfetta. Amazon lo propone a soli 701,99€, con spedizione inclusa, un’ottima opportunità per portarsi a casa uno degli smartphone più desiderati del momento.