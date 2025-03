iPad 10 da 256 GB al minimo storico su Amazon: è il tablet da prendere oggi

È il momento giusto per acquistare un nuovo iPad: grazie all'offerta in corso su Amazon, infatti, è ora possibile acquistare iPad 10 al prezzo minimo storico. Le versioni tra cui scegliere sono due: il modello base da 64 GB, infatti, viene proposto al prezzo scontato di 329 euro mentre la variante da 256 GB è ora proposta a 449 euro, garantendo molto più spazio di archiviazione. Entrambe le versioni di iPad 10 sono vendute direttamente da Amazon e sono acquistabili anche optando per il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito.

iPad 10: è il tablet da prendere oggi

La scheda tecnica di iPad 10 comprende un display Liquid Retina da 10,9 pollici oltre al SoC Apple A14 Bionic che, per la fascia di prezzo, offre ottime prestazioni in tutti i contesti di utilizzo. Il tablet, come detto, è disponibile in due versioni (64 GB e 256 GB) con possibilità di sfruttare la connettività Wi-Fi 6E.

Tra le specifiche ci sono anche due fotocamere, una anteriore e una posteriore, oltre al sensore per il Touch ID, che consente di accedere in sicurezza al dispositivo. Il sistema operativo è iPadOS, sempre aggiornato all'ultima versione disponibile da Apple. C'è anche una porta USB-C, oramai elemento immancabile dei prodotti della gamma Apple.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPad 10 con un prezzo scontato di 329 euro per la versione da 64 GB e di 449 euro per quella da 256 GB. Entrambe le varianti sono disponibili anche con pagamento in 5 rate mensili. Il tablet di Apple è ora disponibile al prezzo minimo storico sullo store. Gli utenti hanno la possibilità di scegliere tra varie colorazioni per individuare la versione desiderata del tablet.