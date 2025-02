Intrattenimento smart alla portata di tutti: Amazon Fire TV con Alexa integrata in SUPER SCONTO

La linea di prodotti Amazon prevede una vastissima gamma di dispositivi, la cui qualità è garantita dall'azienda stessa, sia in termini di esecuzione che di struttura e design. Oggi viene applicato uno sconto mega del 57% sull'Amazon Fire TV da 32" che viene venduta al prezzo totale e finale d'acquisto di soli 119,99€. La TV perfetta per una camera da letto o una cucina: acquistala ora a prezzo scontato.

Tutte le funzionalità di questa Amazon Fire TV...

Con questa Amazon Fire TV potrai dare vita a film e serie TV in risoluzione HD 720p, con il supporto per HDR10, HLG e Dolby Digital Audio. Tutto l’intrattenimento in un unico posto e a portata di mano: Fire TV ti consente di accedere rapidamente alla TV in diretta, ai videogiochi e alla musica.

Inoltre ti permette di guardare in streaming oltre centomila film e serie TV grazie alla presenza delle principali piattaforme come Netflix, Prime Video, Disney+ e altri ancora. Tutti i film e le serie TV sui tuoi dispositivi Fire TV rimangono sincronizzati, per un’esperienza di visione senza interruzioni da una stanza all’altra.

Fire TV si arricchisce continuamente con nuove Skill Alexa e funzionalità, come quelle per la Casa Intelligente e quelle tramite comando vocale. Potrete anche non utilizzare il telecomando e muovervi direttamente tramite il supporto di Alexa. Grazie ai 2 ingressi HDMI, puoi collegare la TV via cavo o satellitare e la console per videogiochi.

Utilizza l’ingresso HDMI ARC per le apparecchiature audio, per ottenere un suono migliore. Una TV, dunque, perfetta, considerando le dimensioni, per un utilizzo domestico in stanze "secondarie" come una cucina o anche una camera da letto per rilassarvi direttamente sotto le lenzuola guardando i vostri programmi/film preferiti.

Oggi viene applicato uno sconto mega del 57% sull'Amazon Fire TV da 32" che viene venduta al prezzo totale e finale d'acquisto di soli 119,99€. Aggiungila subito al carrello e risparmia!