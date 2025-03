Intrattenimento senza compromessi: soundbar MEVOSTO 2-in-1, tua con il DOPPIO sconto su Amazon

Una soundbar potente e versatile, progettata per migliorare l’esperienza audio della TV e creare un sistema home theater immersivo. Il modello di MEVOSTO è un prodotto 2-in-1 con 80W di potenza, doppi woofer integrati e un design modulare e separabile; inoltre, è ora possibile acquistarlo su Amazon a soli 64,78€, spese di spedizione incluse. Approfitta del doppio sconto con il coupon del 10% attivabile al checkout.

Soundbar MEVOSTO 2 in 1 in offerta su Amazon: audio surround e funzioni premium a 71,98€

La soundbar di MEVOSTO ti permette di godere di un audio ricco e dettagliato, con doppi woofer integrati per bassi profondi e avvolgenti. Grazie ai suoi 80W di potenza, è in grado di migliorare il suono della TV, rendendo film, musica e videogiochi più coinvolgenti. Gli alti e i bassi sono regolabili, consentendo di personalizzare l’audio in base alle proprie preferenze.

Una delle caratteristiche più interessanti di questo gadget è il design 2 in 1: di fatto, la soundbar può essere utilizzata come un unico blocco da 80 cm o separata in due speaker verticali, adattandosi facilmente a diverse configurazioni di spazio e stile. Grazie alla possibilità di montaggio a parete, può essere installata direttamente sotto la TV per un aspetto più ordinato e moderno.

La soundbar MEVOSTO offre diverse opzioni di connessione:

ARC (Audio Return Channel) per un collegamento diretto alla TV con un solo cavo HDMI;

(Audio Return Channel) per un collegamento diretto alla TV con un solo cavo HDMI; Ingresso ottico , per un suono digitale chiaro e senza interferenze;

, per un suono digitale chiaro e senza interferenze; AUX da 3,5 mm , per connessioni analogiche con PC o altri dispositivi;

, per connessioni analogiche con PC o altri dispositivi; Bluetooth 5.0, per riprodurre musica wireless da smartphone, tablet e laptop.

Con la sua configurazione a 2.2 canali, è progettata per offrire un’esperienza surround più ampia e immersiva, perfetta per guardare film con un suono più dettagliato e avvolgente rispetto agli altoparlanti standard della TV.

Il prezzo di questo dispositivo è ora di 64,78€ su Amazon, grazie al doppio sconto (comprensivo di coupon del 10% al checkout).