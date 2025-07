Ingombro zero con questa ciabatta ultra slim: super offerta Amazon, solo per oggi

Vuoi più prese elettriche, ma hai troppo poco spazio per una ciabatta. La soluzione? Questa multipresa super slim di Electraline, che si distingue per il suo design salvaspazio e longilineo. Oggi puoi acquistarla in promozione a soli 5,78 euro, con uno sconto del 27%.

Design sottile e attenzione ai dettagli costruttivi

La peculiarità che salta subito all’occhio è il profilo ultrasottile di soli 23 mm. Una soluzione che si presta a molteplici utilizzi: la si può sistemare facilmente dietro mobili, in spazi angusti o sotto la scrivania, senza creare disordine o ingombro visivo. Il colore bianco, sobrio e neutro, si integra in qualsiasi ambiente.

Sul piano tecnico, la multipresa Electraline offre quattro prese bivalenti compatibili sia con spine da 10A che da 16A. La presenza di una spina angolata a 90°, poi, rappresenta un accorgimento pratico per ottimizzare ulteriormente lo spazio, soprattutto in prossimità di pareti o in punti dove ogni centimetro conta. Il cavo di alimentazione da 1,5 metri aggiunge una buona dose di flessibilità.

Dal punto di vista della sicurezza, la multipresa supporta un amperaggio massimo di 16A e una tensione fino a 250V. Puoim dunque, collegare anche dispositivi che richiedono maggiore potenza, senza rischi. Un altro elemento da segnalare è la struttura in alluminio, che assicura una buona resistenza agli urti e mantiene il peso complessivo contenuto a soli 270 grammi.

Basta collegarla alla presa per iniziare a utilizzarla: la multipresa Electraline ultra sottile ti salva veramente la casa quando vuoi più prese elettriche, ma non hai lo spazio per una ciabatta. Oggi su Amazon costa pochissimo: acquistala con uno sconto del 27%.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.