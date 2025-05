In viaggio non puoi farne a meno: avviatore auto d’emergenza ora con doppio sconto!

Questo avviatore d’emergenza per auto si propone come un dispositivo essenziale per affrontare le emergenze stradali con efficienza e versatilità. Prodotto da YUSMAN, ora è disponibile su Amazon in doppio sconto: 12% attivo e un ulteriore 10% tramite coupon. Il prezzo finale sarà così di soli 35,89 euro, anziché 45,12 come da listino.

Potenza di avviamento per ogni esigenza

Con una corrente di picco che raggiunge i 3000 Ampere, questo avviatore d'emergenza è progettato per riavviare veicoli a 12V con motori fino a 7.0L a benzina o 5.0L diesel. Le sue prestazioni non risentono delle condizioni climatiche, perché funziona senza problemi in un intervallo di temperatura che va da -20°C a 60°C. Una caratteristica che garantisce affidabilità sia nelle fredde mattine invernali che nelle giornate estive più calde.

Oltre alla funzione di avviamento, questo dispositivo si trasforma in un power bank da 12.800 mAh, dotato di due porte USB ad alta velocità. Questo consente di ricaricare smartphone, tablet e altri dispositivi elettronici in modo rapido ed efficiente, un vantaggio significativo durante viaggi o escursioni in cui l’accesso a fonti di energia può essere limitato.

Integrata nel dispositivo è presente una torcia LED con tre modalità operative: luce continua, lampeggiante e segnale SOS. Grazie a un'autonomia di 72 ore, si rivela indispensabile per emergenze notturne o attività all'aperto come campeggio ed escursioni.

Il display LCD integrato consente di monitorare lo stato di carica e le funzioni attive, mentre il sistema di protezione intelligente offre una difesa contro cortocircuiti, sovratensioni e sovraccarichi. Una funzione particolarmente utile è l'avvio forzato, pensato per gestire batterie completamente scariche, rendendo il dispositivo adatto anche ai casi più critici.

La confezione include il dispositivo, una clip intelligente, un cavo USB e il manuale d'uso. Sebbene l'adattatore per la ricarica non sia incluso, è compatibile con gli standard 5V/2A o 5V/3A, facilmente reperibili. Con un prezzo accessibile e un set di funzionalità completo, questo avviatore d’emergenza YUSMAN rappresenta un investimento vantaggioso per chi cerca tranquillità e autonomia durante i propri spostamenti. Ora puoi acquistarlo a soli 35,89 euro grazie a un doppio sconto Amazon disponibile ancora per poche ore.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.